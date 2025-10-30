قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الشيوخ يستقبل محافظ القاهرة وكوكبة من رجال القضاء| تفاصيل
بسمة وهبة: المتحف الكبير يعزز مكانة مصر السياحية ويزيد من قيمة عملتها الوطنية
طلب منها ليلة حمرا .. راقصة تستعين بزوجها لتأديب معجب بالهرم
ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك والبنك الأهلي
بالرقم القومي.. كيفية الاستعلام عن نتيجة شقق سكن لكل المصريين 2025
مسئولو النادي حسموا الأمر.. هل يرحل آرني سلوت عن تدريب ليفربول؟
زاهي حواس: أنفقنا 2 مليار دولار على المتحف المصري الكبير.. فيديو
زاهي حواس يكشف تفاصيل هامة عن اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون
الصور الأولى.. يسرا وياسمين عبد العزيز في حفل زفاف هادي الباجوري
أبو العينين بمؤتمر القائمة الوطنية بالجيزة: على العهد ندعم دولتنا ورئيسنا
دولة حبيسة.. وزير الخارجية: غير مقبول مشاركة إثيوبيا في أي حوكمة للبحر الأحمر
ننشر نموذج الموافقة المستنيرة لعمليات جراحة المسالك البولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية: مصر تبني الإنسان كما تحفظ حضارتها.. المتحف الكبير إنجاز يُصنع في قرى الريف

مبادرة الخير بالغربية
مبادرة الخير بالغربية
الغربية أحمد علي

تابع  اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية استكمال فعاليات مبادرة «تمكين» داخل قرية نجريج التابعة لمركز بسيون – مسقط رأس النجم العالمي محمد صلاح، والتي تنفذها مؤسسة «صناع الخير» للتنمية ضمن سلسلة القرى التي تستضيف المبادرة على أرض المحافظة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي والعمل والشباب والرياضة، وبنك ناصر الاجتماعي الشريك الاستراتيجي للمبادرة.

توجيهاته العاجلة 

وأكد محافظ الغربية أن استكمال المبادرة داخل قرية النجم محمد صلاح يجسد اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري وتعزيز قدراته الإنتاجية، مشيرًا إلى أن «تمكين» أصبحت نموذجًا وطنيًا رائدًا للتكامل بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني والقطاع المصرفي لخدمة المواطن وتحقيق التنمية الشاملة، موضحًا أن المبادرة تستهدف خلال ثلاث سنوات الوصول إلى مليون مستفيد على مستوى الجمهورية من خلال النزول إلى 100 قرية سنويًا لتقديم تدريب مهني وحرفي متكامل للشباب والسيدات، وتأهيلهم لإطلاق مشروعات صغيرة تحقق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف اللواء أشرف الجندي أن تنفيذ فعاليات «تمكين» داخل قرية نجريج يأتي في توقيت متزامن مع قرب الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، وكلا الحدثين يعكسان ملامح الجمهورية الجديدة التي تبني الإنسان وتُخلّد الحضارة في آنٍ واحد، فبينما يفتح المتحف أبوابه ليحكي قصة الهوية المصرية العريقة، تفتح المبادرة أبواب الأمل في الريف المصري لتمنح الشباب والمرأة فرص حياة كريمة قائمة على العمل والإنتاج.

دعم الأسر والعائلات 

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تقدم تدريبات مكثفة على الحرف المهنية مثل السباكة والنجارة والكهرباء وصيانة المحمول والأجهزة الإلكترونية، إلى جانب الحرف اليدوية والتراثية للسيدات مثل التطريز والديكوباج، مع تنظيم دورات تدريبية في الشمول المالي والتحول الرقمي وريادة الأعمال، فضلًا عن قوافل طبية موسعة لخدمة الأهالي تشمل الكشف والعلاج وتوفير النظارات وإجراء العمليات للحالات المستحقة، إلى جانب إتاحة خدمات بنكية مجانية وميسرة يقدمها بنك مصر وبنك ناصر تشمل فتح الحسابات والمحافظ الإلكترونية ومنح قروض بفوائد رمزية لدعم المشروعات الصغيرة.

وأعرب محافظ الغربية عن تقديره البالغ لجهود وزارات التضامن الاجتماعي والعمل والشباب والرياضة، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، وبنك ناصر الاجتماعي، وبنك مصر، لدورهم الوطني الفاعل في إنجاح المبادرة واستمرارها بالمحافظة، مؤكدًا أن هذا التكامل بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع المصرفي يمثل نموذجًا عمليًا للشراكة في بناء مجتمع منتج ومستقبل أكثر استقرارًا للأسر المصرية.

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بالتأكيد على أن محافظة الغربية تضع المواطن في قلب أولوياتها، وأن استمرار فعاليات «تمكين» على أرض «عروس الدلتا» هو امتداد لرؤية الدولة في بناء الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذا التزامن بين التنمية في الريف والافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير يعبر عن وحدة الهدف بين الماضي والمستقبل، بين بناء الحضارة وصناعة الإنسان.

اخبار محافظة الغربية مبادرة الخير تحسين الخدمات دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

ريم سامي

إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة

سعر الذهب

تحرك جديد لـ سعر الذهب مساء اليوم الخميس 30-10-2025

عيسى ابولولو سفاح الفاشر

قوات الدعم السريع تعلن القبض على عيسى أبو لولو تمهيدا لمحاكمته في انتهاكات الفاشر

دعواتكم الصادقة لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

دعواتكم لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

ترشيحاتنا

حزب الجبهة الوطنية

مؤتمر جماهيري لـ"الجبهة الوطنية " بأبورجوان لدعم شريف عناني بانتخابات مجلس النواب

النائبة إيفلين متي

برلمانية: تطوير منظومة المخلفات الصلبة خطوة أساسية لدعم الصناعة المحلية والاقتصاد الأخضر

المتحف المصري الكبير

حماة الوطن: المتحف المصري الكبير نقلة حضارية تُجسد عظمة مصر وتُعزز مكانتها العالمية

بالصور

طريقة عمل جيلي الرمان.. حلوى خفيفة ومنعشة بمذاق شتوي رائع

طريقة عمل جيلي الرمان
طريقة عمل جيلي الرمان
طريقة عمل جيلي الرمان

علاج يدمر خلايا السرطان خلال نصف ساعة.. حقيقة علمية أم قفزة تتجاوز المنطق؟

ما هو العلاج الحراري الضوئي؟
ما هو العلاج الحراري الضوئي؟
ما هو العلاج الحراري الضوئي؟

أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟

كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟

استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان.. من التجميل إلى حفظ الطعام بطرق فعّالة وآمنة

استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان

فيديو

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد بعنوان "أصل الأيام" ..فيديو

انفصال سامر ابوطالب

انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني

المتحف الكبير

ساعات تفصل العالم عن الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير عند أقدام الأهرامات

وفاه ماجد هلال وكيرلس

سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد