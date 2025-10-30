محافظ الغربية: مصر تبني الإنسان كما تحفظ حضارتها.. المتحف الكبير إنجاز يُصنع في قرى الريف

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية استكمال فعاليات مبادرة «تمكين» داخل قرية نجريج التابعة لمركز بسيون – مسقط رأس النجم العالمي محمد صلاح، والتي تنفذها مؤسسة «صناع الخير» للتنمية ضمن سلسلة القرى التي تستضيف المبادرة على أرض المحافظة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي والعمل والشباب والرياضة، وبنك ناصر الاجتماعي الشريك الاستراتيجي للمبادرة.

توجيهاته العاجلة

وأكد محافظ الغربية أن استكمال المبادرة داخل قرية النجم محمد صلاح يجسد اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري وتعزيز قدراته الإنتاجية، مشيرًا إلى أن «تمكين» أصبحت نموذجًا وطنيًا رائدًا للتكامل بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني والقطاع المصرفي لخدمة المواطن وتحقيق التنمية الشاملة، موضحًا أن المبادرة تستهدف خلال ثلاث سنوات الوصول إلى مليون مستفيد على مستوى الجمهورية من خلال النزول إلى 100 قرية سنويًا لتقديم تدريب مهني وحرفي متكامل للشباب والسيدات، وتأهيلهم لإطلاق مشروعات صغيرة تحقق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف اللواء أشرف الجندي أن تنفيذ فعاليات «تمكين» داخل قرية نجريج يأتي في توقيت متزامن مع قرب الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، وكلا الحدثين يعكسان ملامح الجمهورية الجديدة التي تبني الإنسان وتُخلّد الحضارة في آنٍ واحد، فبينما يفتح المتحف أبوابه ليحكي قصة الهوية المصرية العريقة، تفتح المبادرة أبواب الأمل في الريف المصري لتمنح الشباب والمرأة فرص حياة كريمة قائمة على العمل والإنتاج.

دعم الأسر والعائلات

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تقدم تدريبات مكثفة على الحرف المهنية مثل السباكة والنجارة والكهرباء وصيانة المحمول والأجهزة الإلكترونية، إلى جانب الحرف اليدوية والتراثية للسيدات مثل التطريز والديكوباج، مع تنظيم دورات تدريبية في الشمول المالي والتحول الرقمي وريادة الأعمال، فضلًا عن قوافل طبية موسعة لخدمة الأهالي تشمل الكشف والعلاج وتوفير النظارات وإجراء العمليات للحالات المستحقة، إلى جانب إتاحة خدمات بنكية مجانية وميسرة يقدمها بنك مصر وبنك ناصر تشمل فتح الحسابات والمحافظ الإلكترونية ومنح قروض بفوائد رمزية لدعم المشروعات الصغيرة.

وأعرب محافظ الغربية عن تقديره البالغ لجهود وزارات التضامن الاجتماعي والعمل والشباب والرياضة، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، وبنك ناصر الاجتماعي، وبنك مصر، لدورهم الوطني الفاعل في إنجاح المبادرة واستمرارها بالمحافظة، مؤكدًا أن هذا التكامل بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع المصرفي يمثل نموذجًا عمليًا للشراكة في بناء مجتمع منتج ومستقبل أكثر استقرارًا للأسر المصرية.

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بالتأكيد على أن محافظة الغربية تضع المواطن في قلب أولوياتها، وأن استمرار فعاليات «تمكين» على أرض «عروس الدلتا» هو امتداد لرؤية الدولة في بناء الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذا التزامن بين التنمية في الريف والافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير يعبر عن وحدة الهدف بين الماضي والمستقبل، بين بناء الحضارة وصناعة الإنسان.