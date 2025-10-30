قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال: الصليب الأحمر تسلم جثماني اثنين من المحتجزين
الصحة: السكتة الدماغية من أبرز أسباب الوفاة عالميًا.. ونعزز برامج الوقاية والتشخيص المبكر
مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي غدًا.. موعد صلاة الجمعة في المحافظات
ماذا يحدث للجسم عند تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟ علامات غير متوقعة
سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس
فيستون ماييلي في الهجوم | تشكيل بيراميدز أمام التأمين الإثيوبي
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة: مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 29
ناشيونال جيوجرافيك: مع افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصر تتوقع استقبال 30 مليون سائح بحلول 2028
قبل ساعات من الافتتاح.. معلومات عن موقع ومقتنيات وأسعار الدخول للمتحف المصري الكبير
أخبار السيارات | كيا تيلورايد هايبرد 2027 تظهر لأول مرة .. مواصفات هيونداي فينيو وسكودا سوبيرب 2026
لعب العيال يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء في القليوبية
دعواتكم لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور
تحقيقات وملفات

محافظ الغربية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويوجّه برفع الاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري، واللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

توجيهات محافظ الغربية 

وفي مستهل الاجتماع، قدّم محافظ الغربية التهنئة للحضور ولأبناء مصر عامة وأبناء المحافظة بصفة خاصة بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير يوم السبت القادم، مؤكداً أن هذا الحدث العالمي يمثل فخراً لكل المصريين، ويدعو للاعتزاز بتاريخ الوطن وحضارته العريقة التي تُلهم العالم بأسره. وشدّد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن، وسرعة الانتهاء من تجهيز الشاشات في ميادين المحافظة لتمكين المواطنين من متابعة فعاليات الافتتاح في أجواء احتفالية تليق بعظمة الحدث.

كما وجّه اللواء أشرف الجندي الشكر لكل من ساهم في إنجاح فعاليات شهر الخير احتفالاً بالعيد القومي لمحافظة الغربية، وما شهده من مبادرات إنسانية لتوزيع المساعدات على الفئات الأكثر احتياجاً، مثمّناً الجهود التي بُذلت لظهور المحافظة بالمظهر المشرف خلال احتفالات أكتوبر المجيدة ومولد العارف بالله السيد أحمد البدوي، والذي شهد حضوراً مكثفاً وتنظيماً متميزاً وانضباط أمني وخدمي نال إشادة الزوار من داخل مصر وخارجها. وأشاد كذلك بنجاح التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث (صقر 156)، الذي جسّد أعلى درجات التنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية، وأظهر الجاهزية الكاملة للمحافظة في التعامل مع أي طارئ موجها الشكر للعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة ولأعضاء مكتب المستشار العسكري على جهودهم المخلصة .

تنفيذي الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن ما تحقق من نجاحات خلال تلك الفعاليات هو ثمرة تضافر الجهود بين جميع مؤسسات الدولة وأبناء المحافظة المخلصين، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو التنمية والاستقرار، وأن محافظة الغربية تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وتعمل بكل طاقتها لتعزيز جودة الخدمات المقدمة له.

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس التنفيذي عدداً من الموضوعات الخدمية والتنموية، حيث وافق المجلس على قبول التبرع المقدم من بنك فيصل الإسلامي المصري بعدد من الأجهزة الطبية لصالح مستشفى المحلة العام، وتشمل جهاز منظار هضمي علوي وسفلي وقنوات مرارية، وجهاز منظار أنف وأذن جراحي، ومجموعة من أدوات منظار العظام، وذلك لدعم الخدمة الطبية المقدمة للمرضى ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة. كما وافق المجلس على قبول التبرع المقدم من جمعية تنمية المجتمع بقرية مسجد وصيف لكفالة الأيتام بكمية من الأثاث تُخصّص لفصول الحضانة التجريبية بمركز وحدة مسجد وصيف المطوّر التابع لمديرية التضامن الاجتماعي، في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية ودعم مؤسسات الدولة في رعاية الفئات الأكثر احتياجاً.

وفي ختام الاجتماع، وجّه اللواء أشرف الجندي الشكر والتقدير لجميع الحضور على ما يُبذل من جهود ميدانية وخدمية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من العمل بروح الفريق الواحد، لمواصلة البناء ودعم مسيرة التنمية التي تشهدها محافظة الغربية في مختلف القطاعات.

