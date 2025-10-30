ضبط صاحب ورشة تصنيع أسلحة نارية غير مرخصة وأدوات تصنيع في حملة بالغربية

تمكن ضباط المباحث الجنائية بالغربية منذ قليل من ضبط صاحب ورشة تصنيع أسلحة نارية غير مرخصة وأدوات تصنيع في حملة أمنية مكبرة بمركز سمنود .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد يتوافر معلومات حول واقعة تورط المدعو "م.ص.د" في تخصيص ورشة تصنيع أسلحة غير مرخصة بنطاق دائرة مركز سمنود .

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث تحت إشراف العقيد أبوالعزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة والرائد محمد خطاب وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم المذكور .

كما تم التحفظ على كافة الأسلحة المضبوطة والأدوات المستخدمة في التصنيع وتم اقتياده المتهم إلي ديوان مركز سمنود .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.