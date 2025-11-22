الغربية تستعد لاستقبال 3 ملايين و658 ألفًا و896 ناخبًا داخل 642 لجنة و613 مقرا انتخابيا

أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن أعمال الاستعداد لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، تسير على مدار الساعة داخل جميع مراكز ومدن المحافظة، موضحًا أن الأجهزة التنفيذية تواصل تجهيز 642 لجنة انتخابية موزعة على 613 مقرًا تستقبل 3 ملايين و658 ألفًا و896 ناخبًا. وشدد المحافظ على أن المحافظة حريصة على خروج العملية الانتخابية بصورة منظمة وآمنة تعكس مكانة الغربية ووعي مواطنيها، وأن الأعمال الجارية تستهدف ضمان أعلى مستويات الانضباط داخل اللجان ومحيطها.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح المحافظ أن التجهيزات تشمل مراجعة الإضاءة والتهوية داخل اللجان والتأكد من جاهزية المولدات الكهربائية كمصادر بديلة للطاقة، إلى جانب التأكد من سلامة مداخل ومخارج اللجان وتأمينها، وتوفير المياه وصلاحية دورات المياه لخدمة الناخبين ورؤساء وأعضاء اللجان. كما يتم استكمال تجهيز الأثاث والمناضد المخصصة لصناديق الاقتراع بما يضمن سهولة حركة المواطنين وانتظام العمل داخل كل لجنة.

وأشار اللواء الجندي إلى الاهتمام الكبير بخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير كراسي متحركة وإنشاء مظلات ومناطق انتظار مهيأة أمام المقار الانتخابية، فضلًا عن رفع علم الجمهورية على كل لجنة وتركيب لافتات واضحة تحمل اسم ورقم اللجنة لتسهيل وصول الناخبين.

وفيما يتعلق بالمظهر العام، أكد المحافظ أن الأعمال مستمرة لرفع مستوى النظافة وتجميل محيط اللجان، وقص وتهذيب الأشجار، ورفع الإشغالات بالكامل من الطرق المؤدية لمقار الانتخاب، مع متابعة الإنارة العامة وتمهيد الطرق الترابية وتسهيل وصول الناخبين دون أي عوائق. كما تتم مراجعة خطوط التليفونات الأرضية داخل اللجان لضمان عملها بكفاءة عند الحاجة.

وشدد محافظ الغربية على الجاهزية لمواجهة أي تقلبات جوية محتملة خلال يومي التصويت، حيث تم الانتهاء من تطهير وتسليك بالوعات الأمطار في محيط اللجان وتجهيز سيارات الشفط والطوارئ للتدخل السريع، إضافة إلى مراجعة سلامة أعمدة الإنارة والأسلاك الكهربائية، وتأمين المداخل ضد الانزلاق وتوفير مواد مانعة للانزلاق عند الضرورة. كما تمت مراجعة المولدات وتغطيتها بشكل آمن لضمان عملها خلال الأمطار.

متابعة العملية الانتخابية

وأشار المحافظ إلى مراجعة طفايات الحريق وتواجدها داخل وخارج اللجان، ورفع درجة الاستعداد في المستشفيات وتوفير سيارات إسعاف مجهزة بالقرب من المقار الانتخابية للتعامل الفوري مع أي طارئ، مع تفعيل غرف العمليات وربطها بغرفة العمليات المركزية والشبكة الوطنية للطوارئ لمتابعة الموقف على مدار اليوم.

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بالتأكيد على استمرار المرور الميداني خلال الساعات المقبلة للوقوف على ما تم تنفيذه والتأكد من جاهزية جميع المقار قبل فتح اللجان رسميًا، مشيرًا إلى أن الهدف هو توفير أجواء انتخابية مستقرة ومنظمة تليق بمحافظة الغربية وأبنائها.