قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البلدي يؤكل .. «شوبير» يعلّق على قرب تولي مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة
الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 8 أشهر.. ونواب: إقامة المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
جامعة سوهاج ترتقي إلى أفضل 250 جامعة عالميًا في تصنيف العلوم البينية 2026
مصر توقع اتفاقية تمويل بقيمة 53.8 مليون يورو لدعم الصناعات الخضراء المستدامة
130 عامًا من الريادة.. رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك الاحتفال بمسيرة دار الإفتاء المصرية
تعرف علي موعد جنازة الإعلامية ميرفت سلامة
هل منعوه؟.. القصة الحقيقية لاتهام جامعة سوهاج برفض قيد طالب كفيف للدكتوراه
محلل فلسطيني: مخطط تقسيم غزة يشكل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي
رسالة دعم مؤثرة من خالد الغندور لـ رمضان صبحي
طفل أسر القلوب بصوته.. من هو محمد القلاجي أصغر متسابق فى دولة التلاوة؟
لغز غامض في سوهاج.. القصة الكاملة لوفاة فتاة داخل منزلها بقرية الكولة
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 220 ألف سلة غذائية و 104 آلاف قطعة ملابس شتوية عبر «زاد العزة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

642 لجنة و3.6 مليون ناخب .. استعدادات نهائية لانتخابات النواب بالغربية | صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

ترّأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقة الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ،اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لمراجعة آخر استعدادات المحافظة لانطلاق انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، والتأكد من جاهزية جميع اللجان والمقار الانتخابية الموزعة على مستوى المحافظة، والتي يصل عددها إلى ٦٤٢ لجنة انتخابية داخل ٦١٣ مقرًا تستعد لاستقبال ٣ ملايين و٦٥٨ ألفًا و٨٩٦ ناخبًا خلال يومي ٢٤ و٢٥ نوفمبر،جاء ذلك بحضور اللواء احمد انور السكرتير العام للمحافظة ،المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ موقف تجهيز المراكز المخصصة لاستقبال اللجان الانتخابية، موجهًا برفع كفاءة الإضاءة والتهوية داخل الفصول التي تعمل كلجان، ومراجعة جاهزية المولدات الكهربائية وخطوط التليفون الأرضي وصلاحية دورات المياه وتوفير الأثاث اللازم لرؤساء وأعضاء اللجان، إلى جانب رفع مستوى النظافة داخل المقار وفي محيطها، ورفع الإشغالات وتهيئة الشوارع المؤدية للجان لضمان حركة آمنة ومنظمة للناخبين.

وأكد اللواء الجندي على ضرورة توفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم، وتخصيص مظلات ومناطق انتظار مناسبة أمام المقار، مع رفع علم الجمهورية ووضع لافتات واضحة تحمل اسم ورقم كل لجنة لتسهيل وصول المواطنين. كما شدد على المتابعة اليومية لأعمال تمهيد الطرق ورفع المخلفات وتهذيب الأشجار وتحسين الإضاءة العامة في المحيط الخارجي للجان.

وشمل الاجتماع متابعة خطة المحافظة لمواجهة أي تقلبات جوية محتملة، حيث وجّه المحافظ باستمرار أعمال تطهير وتسليك بالوعات الأمطار وتجهيز سيارات الشفط والطوارئ، ومراجعة سلامة أعمدة الإنارة والوصلات الكهربائية وتأمين مداخل اللجان ضد الانزلاق، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات ونشر سيارات إسعاف مجهزة بالقرب من المقار الانتخابية، مع تفعيل غرف العمليات وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ لمتابعة أي موقف على مدار الساعة.

وخلال الاجتماع، وجّه اللواء أشرف الجندي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإزالة جميع أشكال الدعاية الانتخابية من لافتات وملصقات ومواد دعائية في مختلف أنحاء المحافظة، والتنسيق المباشر مع المترشحين لضمان تنفيذ قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

واختتم محافظ الغربية الاجتماع بالتأكيد على استمرار المرور الميداني على المقار واللجان حتى موعد الاقتراع، مشددًا على أن المحافظة تعمل بكل أجهزتها التنفيذية لضمان تنظيم عملية انتخابية آمنة ومنظمة تعكس الوعي الكبير لأهالي الغربية واستعدادهم الكامل للمشاركة في الانتخابات.

اخبار محافظة الغربية انتخابات مجلس النواب طوارىء المستشارين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

ترشيحاتنا

سماعات Buds 4 Pro

سماعات Buds 4 Pro من سامسونج تساعدك في العثور على هاتفك المفقود

أوبل انسيجنيا موديل 2018

اركب أوبل انسيجنيا سيدان بـ 950 ألف جنيه

نيسان كاشكاي موديل 2016

نيسان كاشكاي كروس أوفر سعرها 650 ألف جنيه

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد