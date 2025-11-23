642 لجنة و3.6 مليون ناخب .. استعدادات نهائية لانتخابات النواب بالغربية | صور

ترّأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقة الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ،اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لمراجعة آخر استعدادات المحافظة لانطلاق انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، والتأكد من جاهزية جميع اللجان والمقار الانتخابية الموزعة على مستوى المحافظة، والتي يصل عددها إلى ٦٤٢ لجنة انتخابية داخل ٦١٣ مقرًا تستعد لاستقبال ٣ ملايين و٦٥٨ ألفًا و٨٩٦ ناخبًا خلال يومي ٢٤ و٢٥ نوفمبر،جاء ذلك بحضور اللواء احمد انور السكرتير العام للمحافظة ،المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ موقف تجهيز المراكز المخصصة لاستقبال اللجان الانتخابية، موجهًا برفع كفاءة الإضاءة والتهوية داخل الفصول التي تعمل كلجان، ومراجعة جاهزية المولدات الكهربائية وخطوط التليفون الأرضي وصلاحية دورات المياه وتوفير الأثاث اللازم لرؤساء وأعضاء اللجان، إلى جانب رفع مستوى النظافة داخل المقار وفي محيطها، ورفع الإشغالات وتهيئة الشوارع المؤدية للجان لضمان حركة آمنة ومنظمة للناخبين.

وأكد اللواء الجندي على ضرورة توفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم، وتخصيص مظلات ومناطق انتظار مناسبة أمام المقار، مع رفع علم الجمهورية ووضع لافتات واضحة تحمل اسم ورقم كل لجنة لتسهيل وصول المواطنين. كما شدد على المتابعة اليومية لأعمال تمهيد الطرق ورفع المخلفات وتهذيب الأشجار وتحسين الإضاءة العامة في المحيط الخارجي للجان.

وشمل الاجتماع متابعة خطة المحافظة لمواجهة أي تقلبات جوية محتملة، حيث وجّه المحافظ باستمرار أعمال تطهير وتسليك بالوعات الأمطار وتجهيز سيارات الشفط والطوارئ، ومراجعة سلامة أعمدة الإنارة والوصلات الكهربائية وتأمين مداخل اللجان ضد الانزلاق، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات ونشر سيارات إسعاف مجهزة بالقرب من المقار الانتخابية، مع تفعيل غرف العمليات وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ لمتابعة أي موقف على مدار الساعة.

وخلال الاجتماع، وجّه اللواء أشرف الجندي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإزالة جميع أشكال الدعاية الانتخابية من لافتات وملصقات ومواد دعائية في مختلف أنحاء المحافظة، والتنسيق المباشر مع المترشحين لضمان تنفيذ قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

واختتم محافظ الغربية الاجتماع بالتأكيد على استمرار المرور الميداني على المقار واللجان حتى موعد الاقتراع، مشددًا على أن المحافظة تعمل بكل أجهزتها التنفيذية لضمان تنظيم عملية انتخابية آمنة ومنظمة تعكس الوعي الكبير لأهالي الغربية واستعدادهم الكامل للمشاركة في الانتخابات.