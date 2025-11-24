الجيزاوي يدعو جميع أعضاء جامعة بنها إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات

أدلى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، بصوته في انتخابات مجلس النواب ، بمقر لجنة مدرسة الشرقاوية الإعدادية بنات بشبرا الخيمة.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي على أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري باعتباره واجب وطني داعيًا منسوبي الجامعة إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات .



وأشاد " الجيزاوي" بحسن تنظيم العملية الانتخابية ، والإجراءات التنظيمية التي تكفل للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

من ناحية أخرى تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عدد من لجان انتخابات مجلس النواب بشبرا الخيمة والخصوص لمتابعة سير الانتخابات والاطمئنان على جاهزية المقار ومستوى التنظيم والتأمين، موجهاً بتوفير سبل الراحة للناخبين والتعامل الفوري مع أي ملاحظات لضمان سير العملية الانتخابية بالشكل اللائق.

وقال المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة خلال هذه الفترة الهامة، موضحا أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن دورها يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستى للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والوقوف بكل حيادية تجاه جميع المرشحين.