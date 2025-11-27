قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التخطيط : الدولة نفذت أكثر من 60 إصلاحا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
أدعية للحماية من الحوادث وموت الفجأة .. رددها دائما يحفظك الله
اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة
الأهلي يختتم تدريباته اليوم بملعب «مولاي الحسن» استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي
النيابة العامة تنظم دورات تدريبية لأعضائها حول التصدي لجرائم العنف ضد المرأة
القاهرة تستضيف منتدى الاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء بمجلس النواب لمناقشة التعاون الإقليمي
محاضرة لتوروب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي
«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز الفرص ومتطلبات النجاح في مجال صناعات الأغذية والمشروبات
حمدي فتحي لـ رمضان صبحي بعد إيقافه بسبب المنشطات: «ربنا يهونها عليك يا حبيبي»
سعر الذهب صباح اليوم الخميس 27-11-2025
الاحتلال يواصل عدوانه على محافظة طوباس الفلسطينية لليوم الثاني على التوالي
الثالثة فجرا.. كواليس الإفراج عن أم مكة بعد سداد 100 ألف جنيه
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

تكريم 170عاملاً بالنظافة من المشاركين في أعمال التجميل بمحيط المتحف المصري الكبير

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

كرّم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة 170 عاملًا من المشاركين في أعمال التجميل ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير تقديرًا لجهودهم الكبيرة والمستمرة التي أسهمت في إظهار المحافظة بأبهى صورة خلال الاحتفالية.

كما كرم محافظ الجيزة جميع المسؤولين والعاملين بديوان عام محافظة الجيزة والأجهزة التابعة لها والهيئات والمديريات الخدمية والأحياء المشاركة نظير مجهوداتهم خلال الاستعدادات الخاصة بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر والمهرجان الدولي للتمور بمدينة الواحات البحرية، الذي أقيم خلال شهر نوفمبر وكذا إعداد ملف المحافظة الخاص بترشيح الجيزة للانضمام لشبكة المدن الإبداعية التابعة لمنظمة اليونيسكو.


أكد المحافظ على تقديره لدور كل عامل وموظف ومسؤول بالمحافظة، مشيدًا بحجم المجهودات التي بذلت لإظهار المحافظة بالصورة الحضارية المشرفة التي نالت إعجاب وإشادة الوفود والزائرين من مختلف دول العالم، وذلك بمسرح الديوان العام لتكريم المسؤولين والعاملين بالمحافظة.


وخلال اللقاء وجه المحافظ تحية تقدير لكافة المسؤولين الذين انتهت مدة خدمتهم، مشيدًا بمجهوداتهم خلال الفترة الماضية في إنجاز المهام المكلفين بها لرفع كفاءة محيط المتحف والمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة والمحاور المؤدية إليها. 

شهد اللقاء كل من: إبراهيم الشهابي وهند عبدالحليم، نواب المحافظ، ومحمد نور، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد مرعى، السكرتير المساعد ، وايمن خليل رئيس مدينة الجيزة ووائل شعبان، رئيس الإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ، ووليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، والهيئات، ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة.

المتحف المصري الكبير اخبار الجيزة محافظة الجيزة

