محافظات

محافظ الجيزة: تفتيش عمالي على المنشآت وتوفير 24.696 فرصة عمل

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

اطّلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على مجهودات مديرية العمل والخطط الجارية لرفع كفاءة البنية التحتية بمناطق العمل ومقار التدريب المهني، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، أعلن المحافظ أنه تم توفير 24696 فرصة عمل لأبناء المحافظة خلال الفترة الماضية في إطار خطة الجيزة للتشغيل ودعم الشباب وذوي الهمم وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية. 
حيث شملت توفير فرص عمل لعدد 186 من ذوي الهمم، و 61168 من الحاصلين على المؤهلات العليا، و 937 من الحاصلين على المؤهل فوق المتوسط، و٧٬٠١٥ من الحاصلين على المؤهل المتوسط، و٢٦٥ من المؤهل الأقل من المتوسط، بالإضافة إلى ٥٬٦٠٧ فنيين.


وأضاف محافظ الجيزة أنه في مجال التفتيش العمالي قامت مديرية العمل بتنفيذ ١٤٨ حملة تفتيشية على المنشآت وأسفرت عن تحرير ٢٤١ محضرًا، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق العمال وتهيئة المناخ الملائم لسوق العمل.


كما تم التفتيش على ٧٤ منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية (يعمل بها أقل من ٥٠ عاملًا للمنشأة الواحدة) بإجمالي ١٣٬٥٦٧ عاملًا، وأسفر ذلك عن تحرير ٦٤ محضرًا واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات، وذلك ضمن جهود المحافظة في التفتيش والتشغيل ومنح التراخيص وفقًا لاستراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر ٢٠٣٠.


وفي مجال التدريب المهني، تم إصدار ٢٬١٣٠ ترخيص مزاولة مهنة، و٢٬١٣٠ شهادة قياس مستوى مهارة، إلى جانب إجراء الفحص المهني لعدد ٦٠ مواطنًا.


وأشاد محافظ الجيزة بجهود مديرية العمل ودورها في دعم الشباب والحد من البطالة من خلال محاور تشمل التعيين في منشآت القطاع الخاص، والتدريب المهني، وعقد الندوات لنشر ثقافة العمل الحر، ورعاية العمالة غير المنتظمة.


ومن جانبه، أوضح كريم أبو السعود مدير مديرية العمل بالجيزة أنه تم تنفيذ ٥٠ ندوة خلال الشهر في مجالات السلامة والصحة المهنية ومخاطر الحريق، ودورات تدريبية في الخياطة والتفصيل والدهانات والستائر، استفاد منها ٢٧١ عاملًا، بالإضافة إلى استخراج ٢٤٬٨١٥ شهادة قياس مستوى مهارة وبطاقة مزاولة مهنة.

