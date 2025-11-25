قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
أمانة عند الله.. أمين الإفتاء: التعامل مع الميت يكون بأدب شديد وليس بحجة أنه لا يشعر
على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل
رئيس الأعلى للإعلام ووزير الإعلام الكويتي يبحثان سبل التعاون المشترك
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب
بسبب انتخابات النواب .. طلب عاجل من خالد أبو بكر للأجهزة الأمنية
وزير الخارجية: مصر تستضيف 10 ملايين لاجئ وتوفر لهم التعليم والخدمات الأساسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين بأحياء العجوزة والعمرانية ومركز أوسيم

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اللقاء الدوري الأسبوعي مع المواطنين لبحث الشكاوي والطلبات المقدمة من قاطني أحياء العجوزة والعمرانية ومركز أوسيم، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن تعزيز التواصل المباشر وتحقيق استجابات سريعة وفعّالة لمشكلاتهم.

وخلال اللقاء استمع المحافظ لعدد من الشكاوى، من بينها شكوى أحد المواطنين من تضرره من مستشفي بحي العجوزة لقيامها ببناء هيكل حديدي ضخم مكوّن من دورين أعلى المستشفى مخصص لوضع أربعة خزانات عملاقة بما قد يمثل خطورة على العقارات المجاورة.
ووجّه المحافظ رئيس حي العجوزة بضرورة التنسيق مع إدارة الحماية المدنية للتأكد من التزام المستشفى باشتراطات السلامة وفقًا للتقرير الاستشاري المقدم، حفاظًا على السلامة العامة.

وفي حي العمرانية بحث المحافظ شكوى سكان أبراج الصفوة والعقارات المجاورة بشأن تضررهم من أحد المولات التجارية بسبب تسريبات للمياه مما يمثل خطورة .
وكلّف المحافظ رئيس حي العمرانية بسرعة إلزام إدارة المول بتنفيذ الإصلاحات الفنية اللازمة ومعالجة أسباب التسريب فورًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وقطع المرافق في حال عدم الالتزام، إلى جانب عرض العقارات المتضررة على لجنة للتأكد من سلامتها الإنشائية.

وفي مركز أوسيم، استمع المحافظ لشكوى للتضرر من قيام الجار بأعمال بناء مخالفة أثرت على الحالة الإنشائية لعقار الشاكي .
ووجّه المحافظ رئيس مركز ومدينة أوسيم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالف، وعرض العقار محل الشكوي على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وإلزام المتسبب بتنفيذ قرارات اللجنة وفقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

كما تناول اللقاء عددًا من الطلبات والشكاوى الأخرى، حيث شدد المحافظ على سرعة فحصها والتعامل الفوري معها، مؤكدًا أن الاستجابة العاجلة تمثل أولوية قصوى في إطار تحسين جودة حياة المواطنين.

حضر اللقاء: إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، والأستاذ محمد مرعي السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد جابر المستشار القانوني للمحافظة، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز المعنية.

محافظ الجيزة اخبار الجيزة محافظة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع فى اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع

ترشيحاتنا

إنتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية 2025

انتخابات النواب.. زيادة الإقبال على لجان السيدة زينب قبل موعد الغلق

إنتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية 2025

تواجد أمني مكثف بلجان السيدة زينب

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | عادة واحدة تغير صحتك خلال 7 أيام.. تريند تيك توك لخسارة الوزن

بالصور

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

لهذه الأسباب يجب إخبار طبيب أسنانك إذا كنت مصابًا بأمراض القلب .. دراسة تكشف العلاقة

لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد