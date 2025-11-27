قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التخطيط : الدولة نفذت أكثر من 60 إصلاحا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
أدعية للحماية من الحوادث وموت الفجأة .. رددها دائما يحفظك الله
اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة
الأهلي يختتم تدريباته اليوم بملعب «مولاي الحسن» استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي
النيابة العامة تنظم دورات تدريبية لأعضائها حول التصدي لجرائم العنف ضد المرأة
القاهرة تستضيف منتدى الاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء بمجلس النواب لمناقشة التعاون الإقليمي
محاضرة لتوروب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي
«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز الفرص ومتطلبات النجاح في مجال صناعات الأغذية والمشروبات
حمدي فتحي لـ رمضان صبحي بعد إيقافه بسبب المنشطات: «ربنا يهونها عليك يا حبيبي»
سعر الذهب صباح اليوم الخميس 27-11-2025
الاحتلال يواصل عدوانه على محافظة طوباس الفلسطينية لليوم الثاني على التوالي
الثالثة فجرا.. كواليس الإفراج عن أم مكة بعد سداد 100 ألف جنيه
جامعة المنصورة: تجديد اعتماد علوم الرياضة و3 برامج بكلية التربية

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، تحقيقَ الجامعة إنجازًا جديدًا في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي، وذلك بعد صدور قرارات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بتجديد اعتماد كلية علوم الرياضة للمرة الثالثة على التوالي، واعتماد ثلاثة برامج نوعية بكلية التربية، عقب استيفاء جميع المعايير الأكاديمية والمؤسسية المطلوبة، في إنجاز يؤكد حرص الجامعة على استدامة نظم الجودة وتطوير أداء وحدات الاعتماد داخل الكليات.

وتشمل هذه البرامج: برنامجَ إعداد معلمي العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية للتعليم العام في تخصص الكيمياء، وبرنامجَ إعداد معلمي العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية للتعليم العام في تخصص الفيزياء، وبرنامجَ إعداد معلمي العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية للتعليم الأساسي في الحلقة الأولى بتخصص العلوم، وهي برامج تستهدف الارتقاء بمستوى إعداد المعلم وفق أحدث المعايير الدولية، وتعزيز قدرته على المنافسة في سوق العملين المحلي والإقليمي. ليرتفع بذلك إجمالي البرامج المعتمدة بالكلية إلى خمسة برامج، بما يعزز قدراتها التعليمية وخططها في خدمة المجتمع وتنمية المهارات المهنية للدارسين.

وأكَّد  أن تجديد اعتماد كلية علوم الرياضة وبرامج كلية التربية يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة الرامية إلى اعتماد جميع كلياتها وبرامجها الأكاديمية، بما يعكس التزام جامعة المنصورة بتطوير بيئة تعليمية تتوافق مع معايير الجودة العالمية، وتدعم تنافسية خريجيها في سوق العملين المحلي والدولي.

وأشار إلى أن نجاح الكليتين في اجتياز عمليات المراجعة الخارجية الشاملة يعكس جاهزية منظومة الجودة بالجامعة، واستمرارها في تطوير سياسات المتابعة والتقييم.

كما أكد أن جامعة المنصورة، التي تُعَدُّ أول جامعة حكومية مصرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تواصل خطواتها الثابتة نحو استكمال منظومة الاعتماد الشامل، بما يعزز مكانتها على الخريطة التعليمية إقليميًّا ودوليًّا، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ووجَّه رئيس الجامعة خالص التهنئة إلى الدكتور أحمد عبد العظيم، عميد كلية علوم الرياضة، والدكتور علي عبد ربه، عميد كلية التربية، ومنسوبي الكليتين وجميع منسوبي الجامعة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس روح العمل الجماعي التي تتبناها الجامعة، حيث تكاملت جهود القيادة الجامعية مع فرق الجودة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، في نموذج يجسّد التزام الجامعة بتحقيق التميز الأكاديمي والبحثي وفقًا لأعلى معايير الجودة.

وتأتي هذه الاعتمادات لِتُضَافَ إلى سلسلة النجاحات التي تحققها جامعة المنصورة في مسار تطبيق معايير الجودة وضمان استدامة التميز الأكاديمي، بما يدعم استمرار تقدم الجامعة على طريق الاعتماد الشامل، 

