قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التخطيط : الدولة نفذت أكثر من 60 إصلاحا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
أدعية للحماية من الحوادث وموت الفجأة .. رددها دائما يحفظك الله
اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة
الأهلي يختتم تدريباته اليوم بملعب «مولاي الحسن» استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي
النيابة العامة تنظم دورات تدريبية لأعضائها حول التصدي لجرائم العنف ضد المرأة
القاهرة تستضيف منتدى الاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء بمجلس النواب لمناقشة التعاون الإقليمي
محاضرة لتوروب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي
«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز الفرص ومتطلبات النجاح في مجال صناعات الأغذية والمشروبات
حمدي فتحي لـ رمضان صبحي بعد إيقافه بسبب المنشطات: «ربنا يهونها عليك يا حبيبي»
سعر الذهب صباح اليوم الخميس 27-11-2025
الاحتلال يواصل عدوانه على محافظة طوباس الفلسطينية لليوم الثاني على التوالي
الثالثة فجرا.. كواليس الإفراج عن أم مكة بعد سداد 100 ألف جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"المنصورة" ضمن أفضل 100 جامعة عربية في تصنيف التايمز

ارشيفية
ارشيفية
همت الحسينى

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، عن تحقيق الجامعة إنجازًا عربيًّا جديدًا يُضاف إلى سجل تميّزها الأكاديمي، وذلك بتواجدها ضمن قائمة أفضل 100 جامعة عربية في تصنيف Times Higher Education للجامعات العربية لعام 2026، حيث حصلت على المركز التاسع والخمسين عربيًّا، والمركز الرابع محليًّا بين الجامعات المصرية، في تقدّمٍ يعكس مكانتها الريادية على خريطة التعليم العالي في المنطقة.

وأكَّد رئيس الجامعة أنّ هذا التصنيف يُبرز تفوّقها على الصعيد الدولي، إذ حققت المرتبة الأولى محليًّا في معيار "البعد الدولي"، الذي يُعدّ أحد أهم مؤشرات التميّز الجامعي عالميًّا؛ إذ يقيس مستويات التنوع الدولي لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، إضافةً إلى قوة الشراكات والبحوث العلمية المشتركة مع المؤسسات العالمية.

وأشار الدكتور شريف خاطر إلى أنّ هذا التقدّم يعكس نجاح الرؤية الاستراتيجية للجامعة في تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، والانفتاح الأكاديمي على العالم، بما يسهم في دعم الابتكار وتطوير عمليات نقل المعرفة، وتحقيق مخرجات بحثية عالية التأثير تستجيب للتحديات العلمية والتنموية المعاصرة.

وأضاف أنّ هذا الإنجاز يأتي متسقًا مع توجهات الدولة المصرية الداعمة لرفع القدرة التنافسية للجامعات، وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي.

و صرّح الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بأنّ تصدُّر جامعة المنصورة في مجال البعد الدولي يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الجامعة خلال السنوات الأخيرة في دعم منظومة البحث العلمي، وتطوير قدرات الباحثين، وزيادة حجم الأبحاث المنشورة دوليًّا، فضلًا عن عقد شراكات بحثية ومشروعات مشتركة مع مؤسسات مرموقة حول العالم.

وأكَّد أنّ الجامعة ماضية في تنفيذ خططها لتعزيز النشر العلمي عالي التأثير، وتوسيع الشبكات البحثية الدولية.

وجدير بالذكر أنّ تصنيف التايمز العربي لعام 2026 شمل 268 جامعة عربية، وتم تقييم أدائها وفق خمسة معايير رئيسية هي: التدريس وبيئة التعلّم، والبحث (الحجم والدخل والسمعة)، وتأثير البحث العلمي (الاستشهادات)، والصناعة ونقل المعرفة، والبعد الدولي؛ وهي منهجية شاملة تعكس جودة الأداء المؤسسي ومستوى التميّز البحثي والتعليمي.

وتؤكد جامعة المنصورة استمرارها في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز مكانتها بين الجامعات العربية والعالمية، من خلال دعم التدويل الأكاديمي، وتطوير البنية البحثية، ورفع كفاءة الأداء التعليمي والبحثي، بما يسهم في ترسيخ دورها كإحدى الجامعات الرائدة في المنطقة، ويعزز إسهامها في بناء مجتمع المعرفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الدقهلية اامنصوره جامعه التايمز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية

فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس

هبه الزياد

أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

ترشيحاتنا

مجلس إدارة الهيئة

التأمين الصحي الشامل : اعتماد لائحة أسعار الخدمات الطبية

وزير الزراعة

الزراعة: إنشاء أطلس للنخيل وتكويد التمور ومراكز لتدريب النخالين ومعمل المتبقيات في أسوان

التمور

الزراعة: مصر الأولى عالميا في إنتاج التمور.. وتمتلك أكثر من 24 مليون نخلة

بالصور

بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم.. أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ ليلًا

وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

للشغل والمدرسة.. عمل فطائر الجبنة السريعة

طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة

حسب موقعك.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27 نوفمبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد