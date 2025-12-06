«الصحة»: فحص أكثر من 7 ملابين طالب بمبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة السيد رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم نجحت منذ بداية العام الدراسي في أكتوبر 2025 في فحص أكثر من 7 ملايين و180 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية.

وأوضح عبد الغفار في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن المبادرة تستهدف طلاب الفئة العمرية من 6 إلى 12 عاما، وتشمل قياس نسبة الهيموجلوبين للكشف عن الأنيميا، وقياس الطول مقارنة بالعمر للكشف عن التقزم، بالإضافة إلى تحديد مؤشر كتلة الجسم لتشخيص السمنة.

وأشار إلى مشاركة أكثر من 2000 فريق صحي متنقل يعملون على مدار العام الدراسي داخل 29 ألف مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الجمهورية، وتشمل المبادرة الطلاب المصريين وغير المصريين المقيمين في مصر.

وأكد المتحدث باسم الصحة أن المبادرة تنفذ سنويا بشكل مستدام بهدف الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية وتقديم العلاج اللازم لضمان بناء جيل صحي وسليم.