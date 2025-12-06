رئيس الوزراء القطري: الهدنة في غزة غير مكتملة دون انسحاب إسرائيلي

أكد رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم السبت أن الهدنة في غزة غير مكتملة من دون انسحاب إسرائيلي كامل.

مفاوضات غزة

وقال رئيس الوزراء القطري إن الوسطاء يعملون معا لفرض المرحلة التالية من اتفاق غزة، حيث تمر المفاوضات بشأنها بمرحلة حرجة، نتفاوض لرسم المسار المستقبلي للمرحلة التالية.

وجاءت تصريحات بن عبد الرحمن، في كلمته خلال افتتاح النسخة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة، الذي أقيم تحت شعار "ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس"، بحضور أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

تأسيس دولة فلسطين

وأوضح ، أن جهود وقف إطلاق النار التي بذلت مطلوبة لمرحلتي الاستقرار وتأسيس دولة فلسطين.

وأشار إلى، أن العالم يواجه تصاعدًا غير مسبوق في الأزمات نتيجة لغياب المحاسبة، مشيرًا إلى أن العدالة أصبحت في كثير من الحالات مفقودة، ومضيفا إلى أن منتدى الدوحة هذا العام يحمل عنوانًا يعكس واقعًا نعيشه جميعًا، وهو اتساع الفجوة بين الأقوال والأفعال.

وقال رئيس الوزراء القطري إن العدالة غالبًا ما تغيب عن مسار القانون الدولي، وأن العالم اليوم يشهد تفاقمًا غير مسبوق للأزمات بسبب غياب المساءلة، مما يستدعي إعادة الثقة في القانون وإقامة نظام دولي أكثر عدلًا.

وأضاف أنه عندما تُدار الأزمات بمنطق القوة بدلًا من القانون، ويبقى المعتدي بمنأى عن المحاسبة، يتحول النظام الدولي إلى ما يشبه مجموعة من الحلول غير المكتملة.