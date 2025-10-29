رئيس الوزراء القطري: نسعى للتواصل مع الولايات المتحدة وإيران لضمان عودة المحادثات إلى مسارها الصحيح

أكد رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أنه نسعى للتواصل مع الولايات المتحدة وإيران لضمان عودة المحادثات إلى مسارها الصحيح، وذلك وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأشار رئيس الوزراء القطري إلى أنه سيتم عقد محادثات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران يمكن أن تؤدي إلى اتفاق أفضل للجميع

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن الوسطاء الذين ساعدوا في التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة قرروا تأجيل القضايا الأكثر تعقيدًا، مثل ترسانة حماس من الأسلحة، لأن "الأطراف لم تكن مستعدة لاتفاق شامل".