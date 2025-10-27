مصرع شخص في حادث تصادم بمحور الشهيد باسم فكرى بقنا

لقى شخص مصرعه فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى وسيارة نقل ثقيل أعلى محور الشهيد باسم فكرى جنوب قنا.



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع أحمد سيد ٦٠ عاماً، في حادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة نقل ثقيل أعلى محور الشهيد باسم فكرى.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

فيما انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.