الأزهر للفتوى: التربية بالمعايشة وتعهد الطفل بالتوجيهات من حقوقه في الإسلام
عبدالغفار يشارك في الجلسة الافتتاحية لملتقى الصحة العالمي بالرياض
شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
العاهل الأردني: نحن ومصر على استعداد لتدريب قوات الأمن الفلسطينية بأعداد كبيرة
جدل برلماني حول مشروع الروشتة الطبية الرقمية.. نائبة: ستحدد جهات صرف الأدوية للمريض.. ونائب: من الصعب تعميمه
بعد مبادرة البنك المركزي.. خطوات فتح حساب بنكي للمصريين بالخارج
رئيس الوزراء يتابع الملفات المشتركة بين "التنمية المحلية" و"المالية"
شيخ الأزهر: لا سلام فى الشرق الأوسط بدون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
تفاصيل جديدة في سرقة متحف اللوفر بعد القبض على اللصين بمطار شارل ديجول
اشتروا أراضي وعقارات.. القبض على 4 تجار مخدرات غسلوا 70 مليون جنيه
بيراميدز يحسم الجدل بشأن التعاقد مع ديانج
حاكم دارفور: سقوط الفاشر لا يعني التفريط بالإقليم.. والأمم المتحدة تدعو لممر آمن
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث
حوادث

مصرع شخص في حادث تصادم بمحور الشهيد باسم فكرى بقنا

لقى شخص مصرعه فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى وسيارة نقل ثقيل أعلى محور الشهيد باسم فكرى جنوب قنا.
 

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع أحمد سيد ٦٠ عاماً، في حادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة نقل ثقيل أعلى محور الشهيد باسم فكرى.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

فيما انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

