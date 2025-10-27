إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة ملاكي مع نقل تريلا بطريق سفاجا قنا

أصيب شخصان، اليوم الإثنين، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخري نقل "تريلا"، وذلك بالكيلو 33 طريق سفاجا قنا.

كان اللواء أيمن الحمزاوي مدير أمن البحر الأحمر، تلقي إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين علي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من، محمود سعيد علي، 29 سنة "كدمة بالرأس والفخذ الأيمن"، رياض محمد محمود 15سنة "كدمة بالفك السفلى".

تم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقى العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات وبيان سبب وقوع الحادث.

جار عمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين.