الأزهر للفتوى: التربية بالمعايشة وتعهد الطفل بالتوجيهات من حقوقه في الإسلام
عبدالغفار يشارك في الجلسة الافتتاحية لملتقى الصحة العالمي بالرياض
شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
العاهل الأردني: نحن ومصر على استعداد لتدريب قوات الأمن الفلسطينية بأعداد كبيرة
جدل برلماني حول مشروع الروشتة الطبية الرقمية.. نائبة: ستحدد جهات صرف الأدوية للمريض.. ونائب: من الصعب تعميمه
بعد مبادرة البنك المركزي.. خطوات فتح حساب بنكي للمصريين بالخارج
رئيس الوزراء يتابع الملفات المشتركة بين "التنمية المحلية" و"المالية"
شيخ الأزهر: لا سلام فى الشرق الأوسط بدون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
تفاصيل جديدة في سرقة متحف اللوفر بعد القبض على اللصين بمطار شارل ديجول
اشتروا أراضي وعقارات.. القبض على 4 تجار مخدرات غسلوا 70 مليون جنيه
بيراميدز يحسم الجدل بشأن التعاقد مع ديانج
حاكم دارفور: سقوط الفاشر لا يعني التفريط بالإقليم.. والأمم المتحدة تدعو لممر آمن
محافظات

إحباط تهريب 50 طن أسمدة مدعمة.. وتحرير 330 مخالفة تموينية خلال أسبوع بقنا

يوسف رجب

كثّفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، برئاسة حسن القط، وكيل الوزارة، حملاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التموينية والمخابز البلدية والسياحية والبدالين التموينيين ومنافذ “جمعيتي” بمختلف مراكز المحافظة، في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

وأسفرت الحملات عن تحرير 330 مخالفة تموينية متنوعة، شملت 207 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و38 محضرًا لعدم الاحتفاظ بالفواتير، ومحضرًا واحدًا لمجهول المصدر، و19 محضرًا لبدالين تموينيين مغلقين، إلى جانب عدة مخالفات في قطاع المخابز منها نقص وزن الخبز، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم إعطاء بون للمواطنين.

كما تمكنت المديرية من إحباط محاولة تهريب 50 طنًا من الأسمدة المدعمة قبل بيعها في السوق السوداء، في إطار التصدي لممارسات الغش التجاري ومحاولات التربح غير المشروع، وفي قطاع المواد البترولية، تم تحرير محاضر لتجميع وتصرف في أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية، إضافة إلى محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار في المستودعات.

وأكد حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، بأن المديرية مستمرة في تنفيذ حملات رقابية يومية لضبط الأسواق وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بما يضمن استقرار المنظومة التموينية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، افتتح خلال الأسبوع الماضي مبنى مديرية التموين والتجارة الداخلية بعد تطويره ورفع كفاءته ضمن خطة الدولة للنهوض بالبنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

كما افتتح وكيل وزارة التموين، مبادرة “بازاري” لإحياء الصناعات التراثية واليدوية ودعم الحرفيين وصغار المنتجين تحت شعار «صُنع في قنا»، تأكيدًا على دور المديرية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة.

