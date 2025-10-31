قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوضاع في الفاشر تزداد سوءا.. واستهداف مباشر للمدنيين والمستشفيات
اهتمام إعلامي عالمي بافتتاح المتحف المصري الكبير كأكبر حدث تاريخي منتظر
تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور
منع الإنجاب حرام شرعا.. أزهري يهاجم تصريحات الفنان عباس أبو الحسن
القادة والزعماء يتوافدون..أحمد موسى: العالم كله عنده حدث واحد اسمه المتحف المصري الكبير
ليلة الحدث العالمي.. أحمد موسى من أمام المتحف الكبير: كلنا فخورين بمصر
روسيا والأردن تلغيان متطلبات تأشيرة السفر بينهما اعتبارا من 13 ديسمبر المقبل
طلاب إعلام الأهلية بالإسكندرية يطلقون 3 مبادرات توعوية
كيفية التأمين على العمالة غير المنتظمة 2025.. المستندات المطلوبة
أحمد جابر: المتحف المصري الكبير فخر للأمة ورسالة من الرئيس السيسي تؤكد عظمة مصر
الأقدم والأحداث.. تعرف على محتويات المتحف المصري بالتحرير والمتحف الكبير
تعرف على الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
ليلة حزينة في بقنا..سقف المنزل حول أحلام 3 شقيقات صغار لكابوس مزعج أثناء نومهن

استيقظت قرية الرواتب بمحافظة قنا، على كابوس مزعج حول سكون الليل إلى ضجيج وصرخات مكتومة وسط أكوام التراب وأضواء كشافات الإنارة وأصوات سيارات الإسعاف التى كان حضورها بهذا العدد للقرية الهادئة بمثابة كارثة غير عادية.

أصوات استغاثة

الجميع بدأ يهرع إلى الشوارع والمنطقة التى تعلوا فيها أصوات الصرخات التى تبحث عن استغاثة أو مساعدة قد تغير فى مصير الأحداث، بلا تردد الجميع يتجه إلى المنزل المنكوب، ليفاجىء الأهالى بإنهيار غرفة داخل المنزل على من فيها من أطفال صغار.

لم يمضى كثيراً من الوقت، حتى تمكن الأهالى من انتشال الصغار من أسفل الغرفة المنهارة، لكن الصدمة المؤلمة أن ثلاثة منهن خرجوا جثثا هامدة لا روح فيها ولا حياة، ولم ينجوا منهم إلا شقيقهم الرابع الذى يخضع للرعاية الطبية بمستشفى أبوتشت المركزى، مع دعوات خالصات بأن يمن الله عليه بالشفاء، ويجبر به كسر قلوب الأسرة الحزينة.
 

ضحكات بريئة

الشقيقات الصغار وبرفقتهن شقيقهن ذهبن إلى غرفتهن كعادتهم كل يوم، تغلف وجوههن البريئة ضحكات الأطفال، وأحلام سعيدة لمستقبل قادم، ومتعة يوم الاجازة الأسبوعية ليقضين أكبر وقت فى اللعب مع أطفال العائلة والجيران.

كل الأحلام البريئة للشقيقات، تحول مسارها إلى الدار الآخرة لتنعم أرواحهم بحياة ربانية بعيدا عن أحزان الدنيا وآلامها، لكنها بالنسبة للأسرة وأهالى القرية، تبدلت إلى كابوس مزعج وواقع آليم، قد تدوم آثاره وأحزانه إلى أيام لبعض المحيطين والمدربين، وسنوات غو عقود للأسرة التى لن تستيقظ على أصوات صغارها وزهرات البيت مرة أخرى.

كابوس مزعج

وقائع الكابوس المزعج بدأت مع بزوغ الساعات الأولى ليوم الجمعة، حيث استيقظ الأهالى قرية الرواتب التابعة لمركز أبوتشت على صوت انهيار غير عادى، إلى أن اتضح الأمر بأن الانهيار قادم من غرفة منزل قديم.

وجرى إخطار أجهزة الأمن التى هرعت إلى مكان البلاغ وبرفقتها سيارات الإسعاف والحماية المدنية، ليتم انتشال ٣ صغار جثثاً هامدة، وشقيقهم مصابا بعدة إصابة استدعت نقله إلى مستشفى أبوتشت المركزى، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتبين من معاينة الموقع مصرع كل من: شهد محمد عبدالحارس وشقيقتيها ياسمين و جنى، بعدما انهار سقف المنزل فوقهم، وجرى نقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى، لوضعهم تحت تصرف النيابة العامة.
 

كما انتقلت قوة أمنية إلى موقع انهيار المنزل، لمتابعة الموقف وكشف ملابسات الانهيار، فيما انتقل فريق من الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الأهالي المتضررين.

 

قنا قرية الرواتب ليلة حزينة كابوس مزعج أبوتشت

