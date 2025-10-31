مصرع 3 شقيقات وإصابة 2 في انهيار سقف منزل بقنا

لقي 3 شقيقات مصرعهن، وأصيب 2 آخرين من أسرة واحدة، بعدما انهار عليهم سقف المنزل فى قرية الرواتب التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع 3 شقيقات وإصابة 2 آخرين فى حادث انهيار منزل فوقهم بقرية الرواتب التابعة لمركز أبوتشت.

وتبين من معاينة الموقع مصرع كل من: شهد محمد عبد الحارس وشقيقتيها ياسمين و جنى، بعدما انهار سقف المنزل فوقهم، ونتجمع عم الانهيار إصابة اثنين آخرين جرى نقلهم إلى المستشفى.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع المنزل المنهار وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى، لوضعهم تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

كما انتقلت قوة أمنية إلى موقع انهيار المنزل، لمتابعة الموقف وكشف ملابسات الانهيار، فيما انتقل فريق من الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الأهالي المتضررين.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

