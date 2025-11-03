لتطوير الأداء الإدارى.. اعتماد حركة تنقلات جديدة لرؤساء المراكز والمدن بقنا

اعتمد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، حركة تنقلات جديدة شملت عدداً من رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الأداء الإداري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز قدرات الجهاز التنفيذى بالمحافظة بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية من العمل التنموى.

ويأتى هذا القرار استكمالاً لاعتماد الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لتعيين 4 رؤساء مدن جدد بمحافظة قنا خلال الأيام الماضية، بما يعكس التنسيق المستمر بين المحافظة والوزارة فى دعم منظومة القيادات المحلية وسرعة تنفيذ برامج الإصلاح الإدارى.

وأكد محافظ قنا، بأن حركة التنقلات تهدف إلى ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية بهدف تعزيز الكفاءة التنظيمية والإدارية ودعم جهود التنمية المحلية، موضحاً أن الاختيارات تمت وفق معايير دقيقة تركز على الكفاءة والانضباط وخدمة الصالح العام بما يضمن تحقيق الأداء الأمثل داخل الوحدات المحلية.

وأوضح عبدالحليم، أن الحركة تضمنت الدفع بعدد من القيادات الشابة لتولي مواقع تنفيذية جديدة بما يتيح لهم اكتساب الخبرات وتحمل المسؤولية في إدارة ملفات التنمية بالمراكز والمدن، إلى جانب إعادة توزيع عدد من الكفاءات المتميزة لتحقيق أقصى استفادة من خبراتهم في دعم منظومة العمل الميداني وتعزيز التكامل بين مختلف الإدارات.

وشدد محافظ قنا، على جميع القيادات الجديدة بضرورة العمل بروح الفريق الواحد والتفاعل الإيجابى والمباشر مع مشكلات المواطنين، والإسراع في إنجاز المشروعات الخدمية والتنموية الجارية، وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين ويعزز الثقة في الأداء الحكومي.

وشملت الحركة تكليف حافظ محمود حافظ عبد العال للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، كما تضمنت تعيين عدد من نواب رؤساء الوحدات المحلية على النحو التالي: فراج الوحش محمد محمود نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، شاذلي عبد الرحيم برنس علي نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، محمد محمود مغربي، نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، عثمان عبد الرحيم نور الدين نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، عزت السيد محمد قناوي، نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، سيد إبراهيم عواد سالم، نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، أحمد محمد فريج خلف الله، نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت، محمد نصر الدين سليم، نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وشعبان عبد القادر حسين، نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا.

كما نص القرار على إلغاء تكليف محمود حسب النبي محمد وعودته للعمل بديوان عام المحافظة، وإلغاء تكليف قاسم عبد الراضي فتاح وعودته للعمل بالوحدة المحلية لمدينة نجع حمادي، بالإضافة إلى إنهاء ندب ياسر عبد العزيز فرغل وعودته لعمله بمديرية التربية والتعليم. ويُعمل بهذا القرار اعتباراً من 3 نوفمبر لعام 2025، على أن تنفذ جميع الجهات المعنية ما ورد به كلٌّ في نطاق اختصاصه.