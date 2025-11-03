قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أشرف صبحي وإدريس وصلاح يناقشون خطط تطوير رياضة المصارعة
قائمة عالمية بالأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات.. مفاجأة في ترتيب الزمالك
طقس الغد.. الأرصاد تكشف خريطة "الشبورة الكثيفة" والأمطار الرعدية
الخناقة انتهت بأمر المحكمة بين ميارالببلاوي و محمد أبو بكر
شبكة أطباء السودان: ميليشا الدعم السريع تهاجم مستشفى كرنوي للأطفال
كامل الوزير: 9 نوفمبر الجاري افتتاح المرحلة الأولى من المونوريل والتشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع
شبكة أمريكية: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد استعادة مصر ريادتها الحضارية والسياحية
رائحة الغاز في التجمع .. تاون جاس تبعث رسالة طمأنة وتبدأ صيانة طارئة بالتسعين الجنوبي
محليا وقاريا| 5 مباريات قوية لـ الزمالك في نوفمبر
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله
بسبب تسرب غاز.. إصابة 5 طلاب بإغماء داخل مسكنهم في أسيوط
الطالبة كارما أمام النيابة من جديد.. وإحالة القضية لمحكمة الجنايات| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لتطوير الأداء الإدارى.. اعتماد حركة تنقلات جديدة لرؤساء المراكز والمدن بقنا

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب

اعتمد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، حركة تنقلات جديدة شملت عدداً من رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الأداء الإداري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز قدرات الجهاز التنفيذى بالمحافظة بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية من العمل التنموى.

ويأتى هذا القرار استكمالاً لاعتماد الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لتعيين 4 رؤساء مدن جدد بمحافظة قنا خلال الأيام الماضية، بما يعكس التنسيق المستمر بين المحافظة والوزارة فى دعم منظومة القيادات المحلية وسرعة تنفيذ برامج الإصلاح الإدارى.

وأكد محافظ قنا، بأن حركة التنقلات تهدف إلى ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية بهدف تعزيز الكفاءة التنظيمية والإدارية ودعم جهود التنمية المحلية، موضحاً أن الاختيارات تمت وفق معايير دقيقة تركز على الكفاءة والانضباط وخدمة الصالح العام بما يضمن تحقيق الأداء الأمثل داخل الوحدات المحلية.

وأوضح عبدالحليم، أن الحركة تضمنت الدفع بعدد من القيادات الشابة لتولي مواقع تنفيذية جديدة بما يتيح لهم اكتساب الخبرات وتحمل المسؤولية في إدارة ملفات التنمية بالمراكز والمدن، إلى جانب إعادة توزيع عدد من الكفاءات المتميزة لتحقيق أقصى استفادة من خبراتهم في دعم منظومة العمل الميداني وتعزيز التكامل بين مختلف الإدارات.

وشدد محافظ قنا، على جميع القيادات الجديدة بضرورة العمل بروح الفريق الواحد والتفاعل الإيجابى والمباشر مع مشكلات المواطنين، والإسراع في إنجاز المشروعات الخدمية والتنموية الجارية، وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين ويعزز الثقة في الأداء الحكومي.

وشملت الحركة تكليف حافظ محمود حافظ عبد العال للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، كما تضمنت تعيين عدد من نواب رؤساء الوحدات المحلية على النحو التالي: فراج الوحش محمد محمود نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، شاذلي عبد الرحيم برنس علي نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، محمد محمود مغربي، نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، عثمان عبد الرحيم نور الدين نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، عزت السيد محمد قناوي، نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، سيد إبراهيم عواد سالم، نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، أحمد محمد فريج خلف الله، نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت، محمد نصر الدين سليم، نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وشعبان عبد القادر حسين، نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا.

كما نص القرار على إلغاء تكليف محمود حسب النبي محمد وعودته للعمل بديوان عام المحافظة، وإلغاء تكليف قاسم عبد الراضي فتاح وعودته للعمل بالوحدة المحلية لمدينة نجع حمادي، بالإضافة إلى إنهاء ندب ياسر عبد العزيز فرغل وعودته لعمله بمديرية التربية والتعليم. ويُعمل بهذا القرار اعتباراً من 3 نوفمبر لعام 2025، على أن تنفذ جميع الجهات المعنية ما ورد به كلٌّ في نطاق اختصاصه.

حركة تنقلات تطوير الأداء الإداري وزيرة التنمية المحلية منظومة القيادات المحلية الأداء الحكومي قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني ام وابنتها في المنوفية.. صور

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

ترشيحاتنا

مباحثات مصرية صربية لدعم التعاون الثقافي والترويج السياحي بين البلدين

وزير الثقافة الصربي: حفل افتتاح المتحف الكبير استثنائي ويعكس عظمة الحضارة المصرية

السفير نبيل فهمي

السفير نبيل فهمي: نعيش في واقع دولي وإقليمي بالغ الخطورة وأسس النظام الدولي ذاتها تتآكل

من اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

الخلو من الأمراض النفسية.. الأعلى للجامعات يضع شروطا جديدة للدراسة بكليات التمريض

بالصور

محدش يتكلم معايا.. أحمد سعد يتصدر التريند بعد إعلان زواجه من 4فتيات

احمد سعد
احمد سعد
احمد سعد

هيدمر صحتك من غير ما تحس .. احذر طبقك المفضل

هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل
هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل
هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل

مش بس طاقة.. الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

هل يمكنك الاستمرار في القيادة بعد ظهور لمبة انخفاض سائل التبريد؟

لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد

فيديو

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد