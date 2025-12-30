بـ 120 مليار جنيه .. الصحة: تنفيذ 1255 مشروعا قوميا في القطاع الصحي

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه منذ عام 2014 تشهد مصر اكبر عملية تطوير للنظام الصحي في تاريخها .



وقال حسام عبد الغفار في تصريحاته لقناة " إكسترا نيوز"، :" ما يقرب من 1255 مشروع قومي يتم تنفيذه في قطاع الصحة سواء ببناء مستشفيات جديدة وتطوير مستشفيات وزيادة السعة الاستيعابية بتكلفة قاربت من 120 مليار جنيه".

ولفت حسام عبد الغفار:" انهينا 907 مشروع خاص بالصحة "، مضيفا:" دعم القطاع الخاص في مجال الصحة لا يعني البيع أو نقل الملكية للقطاع الخاص لكن يتم مشاركة القطاع الخاص بالإدارة".

وتابع حسام عبد الغفار :" من أنجح شراكات وزارة الصحة مع القطاع الخاص مستشفى جوستاف روسي وهو المعهد رقم 1 على مستوى أوروبا في علاج الأورام ".

وأكمل حسام عبد الغفار :" لأول مرة يكون لهذا المعهد فرع خارج فرنسا وهو متواجد في أحد المستشفيات المملوكة لوزارة الصحة بمصر ويقدم نفس البروتوكولات العلاجية ".

