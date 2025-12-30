برلمانية: مستشفى الجيزة الجديد نموذج متقدم لتطوير الصحة والتعليم

أشادت النائبة الدكتورة ريهام أبو الحسن صديق، عضو مجلس النواب، بكلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاح المستشفى الجامعي التابع لجامعة الجيزة الجديدة، مؤكدة أن المشروع يمثل نموذجًا متقدمًا للتكامل بين الصحة والتعليم في مصر، ويعكس التزام الدولة بتوفير خدمات طبية على أعلى مستوى لجميع المواطنين.

وأوضحت ريهام أبو الحسن في تصريح صحفي لها اليوم، أن هذا الصرح الطبي الجديد يأتي في توقيت حيوي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث يمكن لكل مواطن الاستفادة من الخدمات الطبية داخل المستشفى، سواء كان في القطاع العام أو الخاص، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية بكفاءة وفاعلية دون أي عبء مالي على المرضى.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن افتتاح المستشفى ليس مجرد إضافة لمكان للعلاج، بل خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات الكوادر الطبية وتطوير التعليم الطبي المتقدم، مما يسهم في تخريج أجيال جديدة من الأطباء المؤهلين لمواكبة أحدث المعايير العالمية.

وأشارت النائبة، إلى أن هذا المشروع يعكس أيضًا حرص الدولة على دمج القطاع الخاص كشريك فعّال في تطوير منظومة الصحة والتعليم، مؤكدة أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يرفع من مستوى الخدمات ويزيد من سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، كما يقلل الضغط على المستشفيات الحكومية ويضمن توزيع أفضل للخدمات على مختلف المناطق.

و لفتت الدكتورة ريهام أبو الحسن صديق، إلى أن الزيارات الميدانية المتكررة لرئيس مجلس الوزراء للمستشفيات والجامعات والمدارس تعطي رسالة قوية للمواطن بأن الدولة، وعلى رأسها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضع الصحة والتعليم في صدارة الأولويات الوطنية، وتحرص على متابعة جميع المشروعات في هذه المجالات الحيوية بشكل مباشر.