سوبارو تكشف النقاب عن BRZ تايب RA الجديدة.. صور

كشفت سوبارو عن إصدار فريد من سيارتها الرياضية BRZ يحمل اسم Type RA، وهو طراز يجمع بين التصميم المعد للحلبات والتقنيات المستوحاة من عالم رياضة السيارات، ويأتي هذا الإصدار ضمن فئة محدودة الإنتاج مخصصة بالكامل للسوق اليابانية.

تصميم وأداء سوبارو BRZ Type RA

اعتمدت سوبارو في بناء BRZ Type RA على بصمة رياضية واضحة تظهر من خلال حزمة STI التي تضيف نظام عادم مطور ذي مخارج أكبر يمنح صوتًا أكثر حدة، بالإضافة إلى مشتتات هواء، ولمسات مصنوعة من الكربون فايبر أبرزها الجناح الخلفي، مع الاعتماد على جنوط رياضية قياس 18 بوصة.



سوبارو BRZ Type RA

ولم تقتصر التطويرات على الشكل الخارجي فقط، فقد استعارت Type RA غلاف الترس التفاضلي الخلفي المدعوم بزعانف تبريد، ما يساعد على تحسين القدرة الحرارية أثناء القيادة القاسية، كما جرى دمج نظام Shift Assist، والذي يسمح مساعدة دورات المحرك عند خفض السرعة عبر خاصية Rev Sync.

سوبارو BRZ Type RA

تقدم السيرة بلون رمادي أو برونزي غير لامع، إلى جانب خيارين للطلاء الخارجي هما الأبيض Crystal White Pearl، والأزرق اللؤلؤي WR، و شهدت السيارة تطويرًا في أنظمة التعليق، حيث حصلت على ممتصات صدمات جديدة من ZF في الأمام والخلف، مكابح بريمبو المحمولة على أقراص مهواة.

سوبارو BRZ Type RA

يستمر الاعتماد على محرك FA24 بسعة 2.4 لتر ذي السحب الطبيعي، ورغم أن سوبارو لم تكشف عن ارتفاع مباشر في القوة فوق مستوى 232 حصانا؛ فإنها أكدت أن التعديلات الميكانيكية منحت المحرك استجابة أقرب لسيارات السباق، بفضل تخفيض الاهتزازات وتحسين الدوران الداخلي.

سوبارو BRZ Type RA

سعر سيارة سوبارو BRZ Type RA

تخطط سوبارو لصنع 200 وحدة من النسخة الأساسية بسعر يبلغ 4,972,000 ين ما يعادل 32,100 دولار أمريكي، بينما سيتم إنتاج 100 وحدة إضافية للنسخة المزوّدة بالجناح الخلفي بسعر 5,478,000 ين ما يقرب من 35,400 دولار، مع تخصيص داخل السوق الياباني.