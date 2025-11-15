قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نانسي عجرم عن ماجد الكدواني: بيضحكني ويبكيني في دقائق
بمحركات متنوعة.. انطلاق تويوتا هايلكس 2026 بيك أب
خطة أمريكية لتقسيم غزة إلى قسمين أحدهما يخضع لسيطرة الاحتلال وقوات دولية
سوريا .. وزارة الدفاع تعثر على موقع إطلاق الصواريخ نحو حي المزة
تأهل تاريخي لـ كرواتيا إلى مونديال 2026
دعاء جوف الليل للفرج القريب.. أفضل أوقات يستجاب فيها الدعوات
سوبارو تكشف النقاب عن BRZ تايب RA الجديدة.. صور
نانسي عجرم تكشف أصعب مهمة في حياتها: أنا أم Old School..وبحب الأصوال
الداخلية: إجراءات قانونية تجاه أنصار مرشح برلمانى بالشروق.. ماذا حدث؟
إنفجار في مركز شرطة جامو وكشمير بالهند.. مصرع7 أشخاص وإصابة27 أخرين
عمرو سلامة: 70% من فيلم الشيخ جاكسون مأخوذ من حياتي الشخصية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سوبارو تكشف النقاب عن BRZ تايب RA الجديدة.. صور

سوبارو BRZ Type RA
سوبارو BRZ Type RA
صبري طلبه

كشفت سوبارو عن إصدار فريد من سيارتها الرياضية BRZ يحمل اسم Type RA، وهو طراز يجمع بين التصميم المعد للحلبات والتقنيات المستوحاة من عالم رياضة السيارات، ويأتي هذا الإصدار ضمن فئة محدودة الإنتاج مخصصة بالكامل للسوق اليابانية.

تصميم وأداء سوبارو BRZ Type RA

اعتمدت سوبارو في بناء BRZ Type RA على بصمة رياضية واضحة تظهر من خلال حزمة STI التي تضيف نظام عادم مطور ذي مخارج أكبر يمنح صوتًا أكثر حدة، بالإضافة إلى مشتتات هواء، ولمسات مصنوعة من الكربون فايبر أبرزها الجناح الخلفي، مع الاعتماد على جنوط رياضية قياس 18 بوصة.
 

 سوبارو BRZ Type RA

ولم تقتصر التطويرات على الشكل الخارجي فقط، فقد استعارت Type RA غلاف الترس التفاضلي الخلفي المدعوم بزعانف تبريد، ما يساعد على تحسين القدرة الحرارية أثناء القيادة القاسية، كما جرى دمج نظام Shift Assist، والذي يسمح مساعدة دورات المحرك عند خفض السرعة عبر خاصية Rev Sync.

 سوبارو BRZ Type RA

تقدم السيرة بلون رمادي أو برونزي غير لامع، إلى جانب خيارين للطلاء الخارجي هما الأبيض Crystal White Pearl، والأزرق اللؤلؤي WR، و شهدت السيارة تطويرًا في أنظمة التعليق، حيث حصلت على ممتصات صدمات جديدة من ZF في الأمام والخلف، مكابح بريمبو المحمولة على أقراص مهواة.

 سوبارو BRZ Type RA

يستمر الاعتماد على محرك FA24 بسعة 2.4 لتر ذي السحب الطبيعي، ورغم أن سوبارو لم تكشف عن ارتفاع مباشر في القوة فوق مستوى 232 حصانا؛ فإنها أكدت أن التعديلات الميكانيكية منحت المحرك استجابة أقرب لسيارات السباق، بفضل تخفيض الاهتزازات وتحسين الدوران الداخلي.

 سوبارو BRZ Type RA

سعر سيارة سوبارو BRZ Type RA

تخطط سوبارو لصنع 200 وحدة من النسخة الأساسية بسعر يبلغ 4,972,000 ين ما يعادل 32,100 دولار أمريكي، بينما سيتم إنتاج 100 وحدة إضافية للنسخة المزوّدة بالجناح الخلفي بسعر 5,478,000 ين ما يقرب من 35,400 دولار، مع تخصيص داخل السوق الياباني.

سوبارو BRZ سوبارو BRZ Type RA سيارة سوبارو BRZ Type RA السيارة سوبارو BRZ Type RA

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف

بعد تعطل 51 ألف هاتف محمول رسميًا.. هاتفك معرض للإيقاف في هذه الحالة

الصورة المتداولة

نسيوه في الفصل| تداول صورة لطفل "نط فوق الشباك" باكيا بمدرسة بأسيوط

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين

بيراميدز

المحكمة الرياضية تصدم بيراميدز بشأن طلب سحب لقب الدوري من الأهلي

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

فاهيتا

الكرسي مش بيدوم لحد.. أبلة فاهيتا تقدم برنامج الحكاية بدلا من عمرو أديب

ترشيحاتنا

ترامب وبن سلمان

بلومبرج: ترامب سيوافق على بيع F35 للسعودية

وزير الخارجية الأمريكي

وزير الخارجية الأمريكي: السمنة سبب لرفض التأشيرات

المسيرة الشبحية "شاهد 161

الحرس الثوري الإيراني يكشف عن اختبار المحرك النفاث للطائرة الشبحية شاهد 161

بالصور

برج الأسد حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. تخلَّ عن حمل ما ليس مسؤوليتك

برج الأسد حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..تخلَّ عن حمل ما ليس مسؤوليتك
برج الأسد حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..تخلَّ عن حمل ما ليس مسؤوليتك
برج الأسد حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..تخلَّ عن حمل ما ليس مسؤوليتك

برج الجدي حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تخف من التغيير

برج الجدي حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تخف من التغيير
برج الجدي حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تخف من التغيير
برج الجدي حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تخف من التغيير

برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. اترك ما لا تملك تغييره

برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..اترك ما لا تملك تغييره
برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..اترك ما لا تملك تغييره
برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..اترك ما لا تملك تغييره

برج الثور حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. لا تتمسّك بمخاوفك

برج الثور
برج الثور
برج الثور

فيديو

محمد رمضان يكشف عن اخر أعماله

حول نصائح والده لأغنية .. محمد رمضان يكشف عن آخر أعماله

أحمد صالح وهنادى مهنا

انفصال أم صلح؟.. تفاصيل علاقة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد