عاكس شقيقته.. طالب يطعن شابا في بورسعيد
رغم مرور 50 عاما.. طلاب يمنيون يفاجئون معلمهم المصري
فوز كاسح لليمين المتطرف في تشيلي.. خوسيه أنطونيو كاست رئيسا للبلاد
لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك
دعاء ثلث الليل الأخير بوابة الفرج.. لا تفوت وقت تُفتح فيه أبواب السماء
مشهد مؤلم.. استغاثة مسنة محاصرة وسط مياه الفيضانات بالمغرب
خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية
متحدث الكهرباء: 361 ألف نقطة شحن لخدمة 20 مليون عداد مسبق الدفع
فنزويلا تتحدى أمريكا.. مادورو يعلن تحديث العقيدة الدفاعية ويدعو إلى تنسيق إقليمي
رياح قوية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لأهالي الإسماعيلية
المغرب.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بمدينة آسفي إلى 21 قتيلا
وزارة الرياضة: كل الجهات المعنية عندها مرونة في أزمة أرض الزمالك إلا إدارة النادي
بقوة 400 حصان.. ألباين تقدم A390 GT بتصميم خارق| صور

ألباين A390 GT
ألباين A390 GT
صبري طلبه

كشفت ألباين الفرنسية عن سيارتها الكهربائية الجديدة A390 GT، ويأتي الطراز الجديد ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الطابع الديناميكي، مع تركيز واضح على الدمج بين الأداء القوي والتصميم العصري، إلى جانب منظومة متكاملة من أنظمة الراحة ودعم السائق التي تواكب متطلبات السوق الحديثة. 

ألباين A390 GT ومنظومة كهربائية عالية الأداء 

تعتمد ألباين في A390 GT على نظام دفع رباعي كهربائي متطور يرتكز على ثلاثة محركات كهربائية، يولد هذا النظام قوة إجمالية تصل إلى 295 كيلووات، أي ما يعادل 400 حصان، ما يمنح السيارة تسارعًا قويًا واستجابة فورية.

ألباين A390 GT 

ويضم المحور الخلفي محركين مستقلين يعملان على التحكم المنفصل في العجلات، من خلال نظام ذكي لتوزيع العزم يعرف بتقنية Active Torque Vectoring، وهو ما يعزز الثبات في المنعطفات ويحسن السيطرة في مختلف ظروف القيادة.

بطارية ومدى سيارة ألباين A390 GT

تعتمد A390 GT على بطارية كهربائية بسعة 89 كيلووات ساعة، تم تطويرها لتقديم أداء مستقر دون التأثير على المدى التشغيلي، وتوفر هذه البطارية مدى قيادة يصل إلى نحو 551 كيلومترًا في أفضل الظروف، ما يجعل السيارة مناسبة للاستخدام اليومي والرحلات الطويلة على حد سواء، كما تدعم السيارة تقنيات شحن متقدمة تتيح استعادة نسبة كبيرة من الطاقة خلال فترات شحن قصيرة، سواء عبر الشحن السريع أو الشحن المنزلي.

ألباين A390 GT 

تصميم وأبرز تجهيزات السيارة 

يحمل التصميم الخارجي للسيارة ملامح مستوحاة من سيارات ألباين الرياضية، مع خطوط انسيابية حادة تعزز الكفاءة الهوائية، الواجهة الأمامية تأتي بتوقيع ضوئي نحيف ومصابيح LED حديثة، بينما يبرز السقف المائل الطابع الرياضي للسيارة، كما تم تزويدها بعجلات كبيرة وتصميم هيكلي منخفض نسبيًا يمنحها الطابع الرياضي على الطريق.

تعتمد A390 GT على مقصورة رقمية متطورة تتضمن شاشة مركزية كبيرة لنظام المعلومات والترفيه، إلى جانب شاشة عدادات رقمية قابلة للتخصيص، ويركز التصميم الداخلي على السائق مع توزيع عملي لعناصر التحكم، واستخدام مواد عالية الجودة تعكس الطابع الرياضي، وتوفر المقاعد دعماً جيدًا أثناء القيادة، مع خيارات متعددة للضبط الكهربائي وإضاءة داخلية.

أنظمة سلامة وتجهيزات مساعدة متقدمة

تم تجهيز السيارة بحزمة شاملة من أنظمة السلامة النشطة، تشمل أنظمة الحفاظ على المسار، والمكابح التلقائية في حالات الطوارئ، ومراقبة النقاط العمياء، إضافة إلى نظام تثبيت سرعة متكيف، كما تضم السيارة وسائد هوائية متعددة.

