الأولى من فئة الـ SUV.. ماذا تقدم فيراري بوروسانجوي الخارقة؟

تُعد فيراري بوروسانجوي Pugnator واحدة من ابرز السيارات التي تحمل شعار الحصان الواثب من العلامة الإيطالية، حيث تظهر القوة والهندسة المتقنة في عالم السيارات الخارقة.

هذا الطراز لا يمثل فقط استمرارًا لتراث مصنع مارانيلو العريق، بل يُجسّد أيضًا رؤية فيراري المستقبلية في مزج الأداء الرياضي الفائق مع شخصية فريدة وملامح تصميم عصري، يجعلها الأولى من تلك الفئة يحمل طابع فيراري.

محرك وأداء فيراري بوروسانجوي

تنبض فيراري بوروسانجوي بمحرك V12 بسعة 6.5 لتر مزوَّد بالتنفس الطبيعي، وهو قلب فيراري الكلاسيكي مع الأداء، حيث ينتج هذا المحرك قوة تصل إلى 715 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 716 نيوتن متر، ما يمنح السيارة قدرة هائلة على تسارع يلامس حدود الأداء الرياضي الحقيقي، تتسارع بوروسانجوي من وضع الثبات وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في حوالي 3.3 ثانية فقط.

تصميم فيراري بوروسانجوي

من اللحظة الأولى التي تنظر فيها إلى بوروسانجوي، ستدرك أنها ليست سيارة عادية، فهي تحمل لغة تصميم مميزة تجمع بين خطوط الهواء الديناميكية والأبعاد القوية التي تعكس الشخصية الرياضية المطلقة، كما ان السيارة تعد الأولى من نوعها في عالم فيراري بهوية الـ SUV.

داخل المقصورة، تلتقي الفخامة بتقنيات القيادة الحديثة، مما يوفّر تجربة متكاملة تمتد من صوت المحرك العميق إلى تجاوب المقود وحتى زر الانطلاق الذي يفتح أبواب القوة، إلى جانب الأنظمة الترفيهية وأدوات مساعدة قائد المركبة.

ما يميّز فيراري بوروسانجوي ليس مجرد أرقام الأداء فقط، بل الطريقة التي تجمع بها بين الإرث التاريخي في عالم المحركات الضخمة والتطلعات المستقبلية للسيارات الخارقة، ولكن بتصميم رياضي مميز، حيث تؤكد أن فيراري لا تزال تواصل التألق في عالم السيارات الخارقة على الطريقة الرياضية.