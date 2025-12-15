قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع 17 شخصا في كولومبيا إثر سقوط حافلة طلابية
مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر
تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق
ما حكم نسيان المصلي ركعة وتذكرها بعد انصرافه؟.. اعرف رأي الدين
اشتباكات على الحدود اللبنانية السورية
عاكس شقيقته.. طالب يطعن شابا في بورسعيد
رغم مرور 50 عاما.. طلاب يمنيون يفاجئون معلمهم المصري
فوز كاسح لليمين المتطرف في تشيلي.. خوسيه أنطونيو كاست رئيسا للبلاد
لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك
دعاء ثلث الليل الأخير بوابة الفرج.. لا تفوت وقت تُفتح فيه أبواب السماء
مشهد مؤلم.. استغاثة مسنة محاصرة وسط مياه الفيضانات بالمغرب
خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية
تكنولوجيا وسيارات

الأولى من فئة الـ SUV.. ماذا تقدم فيراري بوروسانجوي الخارقة؟

فيراري بوروسانجوي
فيراري بوروسانجوي
صبري طلبه

تُعد فيراري بوروسانجوي Pugnator واحدة من ابرز السيارات التي تحمل شعار الحصان الواثب من العلامة الإيطالية، حيث تظهر القوة والهندسة المتقنة في عالم السيارات الخارقة.

هذا الطراز لا يمثل فقط استمرارًا لتراث مصنع مارانيلو العريق، بل يُجسّد أيضًا رؤية فيراري المستقبلية في مزج الأداء الرياضي الفائق مع شخصية فريدة وملامح تصميم عصري، يجعلها الأولى من تلك الفئة يحمل طابع فيراري.

محرك وأداء فيراري بوروسانجوي

تنبض فيراري بوروسانجوي بمحرك V12 بسعة 6.5 لتر مزوَّد بالتنفس الطبيعي، وهو قلب فيراري الكلاسيكي مع الأداء، حيث ينتج هذا المحرك قوة تصل إلى 715 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 716 نيوتن متر، ما يمنح السيارة قدرة هائلة على تسارع يلامس حدود الأداء الرياضي الحقيقي، تتسارع بوروسانجوي من وضع الثبات وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في حوالي 3.3 ثانية فقط.

 فيراري بوروسانجوي

تصميم فيراري بوروسانجوي

من اللحظة الأولى التي تنظر فيها إلى بوروسانجوي، ستدرك أنها ليست سيارة عادية، فهي تحمل لغة تصميم مميزة تجمع بين خطوط الهواء الديناميكية والأبعاد القوية التي تعكس الشخصية الرياضية المطلقة، كما ان السيارة تعد الأولى من نوعها في عالم فيراري بهوية الـ SUV.

 فيراري بوروسانجوي

داخل المقصورة، تلتقي الفخامة بتقنيات القيادة الحديثة، مما يوفّر تجربة متكاملة تمتد من صوت المحرك العميق إلى تجاوب المقود وحتى زر الانطلاق الذي يفتح أبواب القوة، إلى جانب الأنظمة الترفيهية وأدوات مساعدة قائد المركبة.

 فيراري بوروسانجوي

ما يميّز فيراري بوروسانجوي ليس مجرد أرقام الأداء فقط، بل الطريقة التي تجمع بها بين الإرث التاريخي في عالم المحركات الضخمة والتطلعات المستقبلية للسيارات الخارقة، ولكن بتصميم رياضي مميز، حيث تؤكد أن فيراري لا تزال تواصل التألق في عالم السيارات الخارقة على الطريقة الرياضية.

فيراري بوروسانجوي Pugnator فيراري بوروسانجوي فيراري بوروسانجوي Pugnator

نتيجة كلية الشرطة 2026

استعلم عن اسمك.. نتيجة كلية الشرطة 2026 جميع التخصصات

الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية

الحد الأدنى للمعاشات

قرار حكومي برفع الحد الأدنى للمعاشات بدءًا من يناير.. هتقبض كام؟

الهاتف

بلاش ترد على المكالمات الدولية .. تحذير عاجل من القومي للاتصالات

الزمالك

أول رد من نادي الزمالك على قرار النيابة العامة بشأن أرض أكتوبر

عداد الكهرباء

الكهرباء تشدد العقوبات على أصحاب العدادات القديمة في هذه الحالة

التحويل على إنستاباي

هتدفع كام على الـ1000؟.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار المركزي بشأن الفائدة

أرشيفية

روسيا تعلن إسقاط مسيرتين أوكرانيتين كانتا في طريقهما إلى العاصمة

تحذيرات عاجلة في الرياض:ر أمطار غزيرة تقترب والجهات المختصة ترفع حالة التأهب القصوى

تحذيرات عاجلة في الرياض: أمطار غزيرة تقترب والجهات المختصة ترفع حالة التأهب القصوى

قطر تطلق تحذيرات قصوى: سوء الأحوال الجوية قد يتطور إلى أمطار رعدية مع تدني ملحوظ في الرؤية

قطر تطلق تحذيرات قصوى: سوء الأحوال الجوية قد يتطور إلى أمطار رعدية مع تدني ملحوظ في الرؤية

فوائد الحلبة للنساء.. 7 أسباب تجعلها جزءا من نظامك الصحي

بالدانتيل الشفاف.. ريم سامى تخطف الأنظار بإطلالة سوداء

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

خست النص.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

تطورات قضية عروس المنوفية

جريمة قـ.تل وإجهاض.. تفاصيل صادمة في قضية عروس المنوفية يكشفها المحامي

رد شقيق شيرين عبدالوهاب

رد شقيق شيرين عبد الوهاب على اتهامات التوكيل المنتهي

علاج البرد

مع انتشار فيروس إنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام

كواليس مقــتـ.ـل عروس المنوفية

جارة عروس المنوفية تكشف ما شاهدته لحظة الــحـ.ــادث.. تفاصيل صادمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد