سوق المستعمل.. مواصفات وسعر لانسر كرستالة موديل 2000 ‏

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضًا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة ‏الجديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت ‏السيارة ميتسوبيشي لانسر كرستالة موديل 2000 ‏‏‏.

تأتي سيارة ميتسوبيشي لانسر كريستالة موديل 2000 في السوق المصري بمواصفات فنية متعددة، حيث تتضمن خيارين رئيسيين للمحرك، محرك بسعة 1300 سي سي يولد قوة تتراوح بين 75 إلى 81 حصانا، ومحرك اخر بسعة 1500 سي سي بقوة 110 أحصنة.

تتصل محركات ميتسوبيشي لانسر كرستالة موديل 2000 ‏بناقل حركة يدوي بخمس سرعات أو أوتوماتيكي بأربع سرعات، وتعمل بنظام الدفع الأمامي، مما يوفر أداء متفاوتا وسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة.

تتميز السيارة ميتسوبيشي لانسر كرستالة موديل 2000، بأبعاد تجعلها واسعة نسبيا من الداخل (طول 4.47 متر وعرض 1.76 متر)، وتوفر استهلاك وقود جيدا بمتوسط حوالي 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر، على الرغم من توفر قطع الغيار وثباتها الجيد على الطريق، إلا أن السيارة تواجه انتقادات من بعض المستخدمين تتعلق بجودة الخامات الداخلية المصنوعة من البلاستيك بكثرة، وضعف الهيكل الخارجي (الصاج)، بالإضافة إلى صغر حجم الشنطة الخلفية وضيقها.

أما عن سعر السيارة ميتسوبيشي لانسر كرستالة موديل 2000، ‏داخل سوق السيارات المستعمل فيتراوح ما بين 200 الف جنيه الي 220 الف جنيه على حسب الحالة الفنية للسياراة .