5 سيارات يابانية وأوروبية في مصر.. بأرخص سعر

يضم السوق المصري للسيارات عدد كبير ومتنوع من الاصدارات، والتي تختلف بحسب القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات، إلى جانب العلامات وبلد المنشأ، منها اليابانية والأوروبية.

ويقدم موقع "صدى البلد" أرخص 5 سيارات تحمل العلامة اليابانية والأوروبية في السوق المصري.

نيسان سنترا

تعتمد السيارة نيسان سنترا على محرك 1600 سي سي 4 سلندر، يستطيع إنتاج قوة قدرها 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كم/ساعة، بينما تستمد اوامر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية الاداءCVT "دفع أمامي"، ووقت للتسارع يقدر بـ 8.9 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 899 ألف جنيه.

رينو تاليانت

زودت السيارة رينو تاليانت بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء CVT، مقترن بمحرك 1000 سي سي "تيربو"، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى تقنية الجر الامامي للعجلات، وتتراوح أسعار السيارة رينو تاليانت بين 674,900 و724,900 جنيه.

أوبل كورسا

تستمد السيارة قوتها من محرك 1200 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 130 حصانًا، و230 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/س في 8.7 ثانية، تبدأ أسعار السيارة من 1,150,000 جنيه.

ميتسوبيشي اتراج

تعتمد السيارة ميتسوبيشي اتراج على محرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 78 حصانًا، و100 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء، بالإضافة إلى تقنية الجر الأمامي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة نحو 740 ألف جنيه.

تويوتا كورولا

تعتمد السيارة تويوتا كورولا على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 120 حصان، و154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنية الدفع الأمامي، وتبدأ أسعار السيارة من 1,150,000 جنيه.