قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفر مش بالساهل من 59 دولة.. موعد تطبيق نظام ETIAS من دول الاتحاد الأوروبي
منخفض جوي| الأرصاد تطلق تحذيرات عاجلة جديدة.. ما القصة؟
تعرف على أعلى معاش في نقابات مصر.. مفاجأة
خطأ شائع يتسبب في نفاد رصيد كارت الكهرباء سريعًا
تسجيلات مصوّرة قبل السقوط.. الأسد مع لونا الشبل يسخر من اسم عائلته.. فيديو
مستقبل المقصد المصري.. ورشة عمل تبحث توجهات الأسواق السياحية الدولية
مصرع شخصين في حادث تصادم ربع نقل ودراجة نارية بزراعي ديرمواس بالمنيا
أزمة طاحنة| تعليق غير متوقع من لميس الحديدي على أزمة أرض الزمالك
الأوقاف: خطط للتوسع في برنامج «دولة التلاوة»
الصحة تعلن الدواء المستخدم مع حالات الإنفلونزا والجرعات للكبار والصغار والحوامل
تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة لسوء الأحوال الجوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات يابانية وأوروبية في مصر.. بأرخص سعر

أخبار السيارات
أخبار السيارات
صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات عدد كبير ومتنوع من الاصدارات، والتي تختلف بحسب القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات، إلى جانب العلامات وبلد المنشأ، منها اليابانية والأوروبية.

ويقدم موقع "صدى البلد" أرخص 5 سيارات تحمل العلامة اليابانية والأوروبية في السوق المصري.

نيسان سنترا 

نيسان سنترا 

تعتمد السيارة نيسان سنترا على محرك 1600 سي سي 4 سلندر، يستطيع إنتاج قوة قدرها 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كم/ساعة، بينما تستمد اوامر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية الاداءCVT "دفع أمامي"، ووقت للتسارع يقدر بـ 8.9 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 899 ألف جنيه.

رينو تاليانت

رينو تاليانت

زودت السيارة رينو تاليانت بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء CVT، مقترن بمحرك 1000 سي سي "تيربو"، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى تقنية الجر الامامي للعجلات، وتتراوح أسعار السيارة رينو تاليانت بين 674,900 و724,900 جنيه.

أوبل كورسا 

أوبل كورسا 

تستمد السيارة قوتها من محرك 1200 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 130 حصانًا، و230 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/س في 8.7 ثانية، تبدأ أسعار السيارة من 1,150,000 جنيه.

ميتسوبيشي اتراج

ميتسوبيشي اتراج

تعتمد السيارة ميتسوبيشي اتراج على محرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 78 حصانًا، و100 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء، بالإضافة إلى تقنية الجر الأمامي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة نحو 740 ألف جنيه.

تويوتا كورولا

تويوتا كورولا

تعتمد السيارة تويوتا كورولا على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 120 حصان، و154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنية الدفع الأمامي، وتبدأ أسعار السيارة من 1,150,000 جنيه.

أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات اليابانية أسعار السيارات الأوروبية أسعار السيارات في السوق المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء في بداية العام الجديد

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

حالة الطقس

تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

أرشيفية

طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية

ترشيحاتنا

طريقة عمل بطاطس بيوريه بحشوة البيتزا

طريقة عمل بطاطس بيوريه بحشوة البيتزا

الموز

فوائد الموز للأطفال والرضع.. مزايا مذهلة أبرزها زيادة قدرات الدماغ ونمو العظام

فوائد التفاح

فوائد التفاح للأطفال والكبار.. يحمى من الأمراض ويسد الجوع بشكل صحى

بالصور

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا
أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا
أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

قرنبيط في بطاطس .. طريقة جديدة لعمل البيوريه

بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف

فيديو

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

المزيد