قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نصف نهائي كأس العرب 2025.. السعودية والأردن في مواجهة نارية على طريق اللقب
الاحتلال يطلق النيران على رفح الفلسطينية ويشن غارات جوية مكثفة
أستراليا.. الحكومة تدرس تشديد قوانين حيازة الأسلحة بعد هجوم بوندي الدامي
مصر والهند شريكان في الابتكار.. 1.3 مليار مستخدم للإنترنت وفرص استثمارية متنامية
بعد قليل.. هدير عبد الرازق وأوتاكا في المحكمة الاقتصادية
هل تدخل منطقة زبالين القاهرة مرمي التطوير؟ ..الحكومة تجيب
سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين
أب وابنه وراء هجوم بوندي في سيدني.. دخل أستراليا بتأشيرة طالب
روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس
أشرف روقا: 2 لاعيبة في الزمالك باعوا عربياتهم بسبب تأخر الرواتب
رسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025 خلال ساعات
تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية "القديس أثناسيوس الرسولي الإكليريكية"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| 5 سيارات موديل 2026 أوتوماتيك "بالأسعار"..ماذا تقدم أستون مارتن DBX707؟

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، وتتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

أوبل تكشف النقاب عن أسترا الجديدة.. صور
كشفت أوبل الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات، عن نسختها المحدثة من الطراز الأشهر صاحب اللقب "أسترا"، ويأتي هذا الإصدار بعدد من التقنيات، إلى جانب شعار مضيء وواجهة أكثر شراسة، مع باقة من التجهيزات.

سعر ومواصفات إم جي 8 موديل 2026 في السعودية
تعزز إم جي الصينية من تواجدها داخل السوق السعودي للسيارات، بطرح باقة من الموديلات المتنوعة، باختلاف التجهيزات الفنية والتقنيات، أو بتنوع التصميمات الداخلية والخارجية، أبرزها فئة السيدان، ومنها السيارة MG8.

الأقوى من نوعها .. ماذا تقدم أستون مارتن DBX707؟
تعد أستون مارتن DBX707 من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدام التي قدمتها العلامة البريطانية، حيث تجمع بين الأداء الفائق والفخامة.

5 سيارات موديل 2026 أوتوماتيك في السوق المصري .. بالأسعار
يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات المتنوعة، منها الطرازات الأوتوماتيكية الأداء، والتي تعد نقطة بحث كبيرة للمقبلين على فرصة شراء سيارة جديدة، بدلًا من السيارات التي تعتمد على النواقل التقليدية.

كهربائية بالكامل.. مواصفات لينك آند كو 02 الصينية| صور
تواصل علامة لينك آند كو الصينية تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الطرازات، من بينها السيارة لينك آند كو 02 الكهربائية بالكامل، والتي تأتي بعدد كبير من التجهيزات، إلى جانب التصميم العصري.

أخبار السيارات أسعار السيارات أسعار السيارات 2026 أحدث أخبار السيارات أخبار السيارات في مصر أخبار السيارات في العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الزمالك

أول رد من نادي الزمالك على قرار النيابة العامة بشأن أرض أكتوبر

عداد الكهرباء

الكهرباء تشدد العقوبات على أصحاب العدادات القديمة في هذه الحالة

التحويل على إنستاباي

هتدفع كام على الـ1000؟.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار المركزي بشأن الفائدة

أسعار كروت الشحن وباقات النت الأرضي والموبايل اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025

أسعار كروت الشحن وباقات النت الأرضي والموبايل اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025

عمر مصطفى متولي

منشور مؤثر.. أول تعليق من عمر مصطفى متولي على وفاة والدته

وفاة إيمان إمام شقيقة الزعيم عادل إمام

وفاة إيمان إمام شقيقة الزعيم عادل إمام

المعاشات

حقيقة الزيادة.. موعد صرف معاشات يناير 2026

بالصور

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.

طريقة تخليل اللفت

طريقة تخليل اللفت السريع
طريقة تخليل اللفت السريع
طريقة تخليل اللفت السريع

فوائد الحلبة للنساء.. 7 أسباب تجعلها جزءا من نظامك الصحي

فوائد الحلبة للنساء: 7 أسباب تجعلها جزء من نظامك الصحي
فوائد الحلبة للنساء: 7 أسباب تجعلها جزء من نظامك الصحي
فوائد الحلبة للنساء: 7 أسباب تجعلها جزء من نظامك الصحي

بالدانتيل الشفاف.. ريم سامى تخطف الأنظار بإطلالة سوداء

بالدانتيل الشفاف.. ريم سامى تخطف الانظار بجمالها
بالدانتيل الشفاف.. ريم سامى تخطف الانظار بجمالها
بالدانتيل الشفاف.. ريم سامى تخطف الانظار بجمالها

فيديو

تطورات قضية عروس المنوفية

جريمة قـ.تل وإجهاض.. تفاصيل صادمة في قضية عروس المنوفية يكشفها المحامي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد