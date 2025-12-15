أخبار السيارات| 5 سيارات موديل 2026 أوتوماتيك "بالأسعار"..ماذا تقدم أستون مارتن DBX707؟

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، وتتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

أوبل تكشف النقاب عن أسترا الجديدة.. صور

كشفت أوبل الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات، عن نسختها المحدثة من الطراز الأشهر صاحب اللقب "أسترا"، ويأتي هذا الإصدار بعدد من التقنيات، إلى جانب شعار مضيء وواجهة أكثر شراسة، مع باقة من التجهيزات.

سعر ومواصفات إم جي 8 موديل 2026 في السعودية

تعزز إم جي الصينية من تواجدها داخل السوق السعودي للسيارات، بطرح باقة من الموديلات المتنوعة، باختلاف التجهيزات الفنية والتقنيات، أو بتنوع التصميمات الداخلية والخارجية، أبرزها فئة السيدان، ومنها السيارة MG8.

الأقوى من نوعها .. ماذا تقدم أستون مارتن DBX707؟

تعد أستون مارتن DBX707 من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدام التي قدمتها العلامة البريطانية، حيث تجمع بين الأداء الفائق والفخامة.

5 سيارات موديل 2026 أوتوماتيك في السوق المصري .. بالأسعار

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات المتنوعة، منها الطرازات الأوتوماتيكية الأداء، والتي تعد نقطة بحث كبيرة للمقبلين على فرصة شراء سيارة جديدة، بدلًا من السيارات التي تعتمد على النواقل التقليدية.

كهربائية بالكامل.. مواصفات لينك آند كو 02 الصينية| صور

تواصل علامة لينك آند كو الصينية تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الطرازات، من بينها السيارة لينك آند كو 02 الكهربائية بالكامل، والتي تأتي بعدد كبير من التجهيزات، إلى جانب التصميم العصري.