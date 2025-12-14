5 سيارات موديل 2026 أوتوماتيك في السوق المصري .. بالأسعار

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات المتنوعة، منها الطرازات الأوتوماتيكية الأداء، والتي تعد نقطة بحث كبيرة للمقبلين على فرصة شراء سيارة جديدة، بدلًا من السيارات التي تعتمد على النواقل التقليدية.

شيري أريزو 5

تعتمد السيارة شيري أريزو 5 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 114 حصانًا، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي طرازCVT، أو مانيوال، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح سعر موديلات 2026 بين 665,000 جنيه و 740,000 جنيه.

رينو تاليانت

تأتي السيارة رينو تاليانت بمحرك سعة 1000 سي سي تيربو 3 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعاتCVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يبدأ من 674,900 جنيه إلى 724,900 جنيه.

إم جي 5

تقدم السيارة MG 5 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة قدرها 120 حصان و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وسعر يبدأ من 799,990 جنيه وصولاً إلى 899,990 جنيه.

نيسان سنترا

تأتي السيارة نيسان سنترا بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وزمن تسارع يبلغ 10.9 ثانية وصولاً من 0 إلى 100 كيلومتر، وتقدم السيارة بسعر 899,000 جنيه.

شيفروليه أوبترا

زودت السيارة شيفروليه أوبترا بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 98 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك CVT وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 724,900 جنيه و 749,900 جنيه.