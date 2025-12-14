سعر ومواصفات إم جي 8 موديل 2026 في السعودية

تعزز إم جي الصينية من تواجدها داخل السوق السعودي للسيارات، بطرح باقة من الموديلات المتنوعة، باختلاف التجهيزات الفنية والتقنيات، أو بتنوع التصميمات الداخلية والخارجية، أبرزها فئة السيدان، ومنها السيارة MG8.

أبعاد وتصميم MG 8

يبلغ طول السيارة 4,887 مم، مع عرض يصل إلى 1,890 مم، وارتفاع قدره 1,510 مم، وتستند السيارة إلى قاعدة عجلات بطول 2,810 مم، ويكتمل التصميم الخارجي بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية من نفس التقنية، مع توفر جنوط ألمنيوم بقياسات 17 أو 18 بوصة حسب الفئة.

MG 8

أداء ومحرك MG 8

تعتمد MG 8 موديل 2026 على نظام دفع هجين قابل للشحن Plug-in Hybrid، يجمع بين محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، وناقل حركة أوتوماتيكي، مع نظام دفع أمامي.

وتوفر هذه المنظومة تسارعًا من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 7 ثوانٍ، مع معدل استهلاك وقود يصل إلى 30.1 كيلومتر لكل لتر. كما تستمد السيارة طاقتها الكهربائية من بطارية بسعة 21.4 كيلوواط ساعة.

MG 8

مقصورة وتجهيزات MG 8

تأتي المقصورة الداخلية لـ MG 8 بشاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 أو 12.3 بوصة حسب الفئة، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه لمسية بقياس 12.3 بوصة، وتدعم هذه الشاشة أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، كما تضم المقصورة نظامًا صوتيًا مكوّنًا من 6 سماعات، ومكيف هواء أوتوماتيكي مع فتحات تهوية خلفية، مع توفر نظام تكييف مزدوج المنطقة في الفئات الأعلى.

MG 8

تتضمن السيارة عجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف، مع مقعد للراكب الأمامي قابل للتعديل اليدوي أو الكهربائي وفق الفئة، كما تتوفر كاميرا رؤية خلفية، أو نظام كاميرات محيطية بزاوية 360 درجة في بعض النسخ.

MG 8

وتم تجهيز MG 8 بحزمة من أنظمة السلامة، تشمل نظام التحكم الإلكتروني بالثبات، ونظام التحكم في الجر، إضافة إلى نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبحEBD ، كما تتوفر وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية حسب الفئة، إلى جانب نظام تثبيت السرعة الذكي، وكاميرات للمساعدة على القيادة، ما يعزز مستويات الأمان للسائق والركاب.

MG 8

سعر السيارة MG 8 في السعودية

تطرح سيارة MG 8 موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 109,710 ريال سعودي.