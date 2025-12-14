قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع عدد قتلى الهجوم المسلح في سيدني إلى 16 شخصا
هتدفع كام على الـ1000؟.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار المركزي بشأن الفائدة
أمين الإفتاء: مقولة "اللي يحب ربه يحبب فيه خلقه" صحيحة لهذا السبب
رسميا .. متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين.. الخطوات والرابط
تقرير مغربي يكشف عن مفاجأة: ظهير الرجاء يقترب من الانضمام للأهلي
طقس الغد| أمطار غزيرة قد تصل إلى سيول
الشباب والرياضة: لجنة مؤقتة للزمالك حال ثبوت إهدار المال العام
محمد رمضان يصل إلى المغرب للمشاركة في تصوير أغنية كأس الأمم الإفريقية
وفاة الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق
أحمد موسى: مستندات أرض أكتوبر كلمة الفصل وجماهير الزمالك خارج دائرة العقاب
أحمد موسى: سوريا أصبحت مقرا للميليشيات الإرهابية الجديدة .. وتحتاج 500 مليار دولار للإعمار
سعر ومواصفات إم جي 8 موديل 2026 في السعودية

MG 8
MG 8
صبري طلبه

تعزز إم جي الصينية من تواجدها داخل السوق السعودي للسيارات، بطرح باقة من الموديلات المتنوعة، باختلاف التجهيزات الفنية والتقنيات، أو بتنوع التصميمات الداخلية والخارجية، أبرزها فئة السيدان، ومنها السيارة MG8.

أبعاد وتصميم MG 8

يبلغ طول السيارة 4,887 مم، مع عرض يصل إلى 1,890 مم، وارتفاع قدره 1,510 مم، وتستند السيارة إلى قاعدة عجلات بطول 2,810 مم، ويكتمل التصميم الخارجي بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية من نفس التقنية، مع توفر جنوط ألمنيوم بقياسات 17 أو 18 بوصة حسب الفئة.

MG 8

أداء ومحرك MG 8

تعتمد MG 8 موديل 2026 على نظام دفع هجين قابل للشحن Plug-in Hybrid، يجمع بين محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، وناقل حركة أوتوماتيكي، مع نظام دفع أمامي.

وتوفر هذه المنظومة تسارعًا من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 7 ثوانٍ، مع معدل استهلاك وقود يصل إلى 30.1 كيلومتر لكل لتر. كما تستمد السيارة طاقتها الكهربائية من بطارية بسعة 21.4 كيلوواط ساعة.

MG 8

مقصورة وتجهيزات MG 8

تأتي المقصورة الداخلية لـ MG 8 بشاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 أو 12.3 بوصة حسب الفئة، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه لمسية بقياس 12.3 بوصة، وتدعم هذه الشاشة أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، كما تضم المقصورة نظامًا صوتيًا مكوّنًا من 6 سماعات، ومكيف هواء أوتوماتيكي مع فتحات تهوية خلفية، مع توفر نظام تكييف مزدوج المنطقة في الفئات الأعلى.

MG 8

تتضمن السيارة عجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف، مع مقعد للراكب الأمامي قابل للتعديل اليدوي أو الكهربائي وفق الفئة، كما تتوفر كاميرا رؤية خلفية، أو نظام كاميرات محيطية بزاوية 360 درجة في بعض النسخ.

MG 8

وتم تجهيز MG 8 بحزمة من أنظمة السلامة، تشمل نظام التحكم الإلكتروني بالثبات، ونظام التحكم في الجر، إضافة إلى نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبحEBD ، كما تتوفر وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية حسب الفئة، إلى جانب نظام تثبيت السرعة الذكي، وكاميرات للمساعدة على القيادة، ما يعزز مستويات الأمان للسائق والركاب.

MG 8

سعر السيارة MG 8 في السعودية

تطرح سيارة MG 8 موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 109,710 ريال سعودي.

إم جي MG 8 سيارة  MG 8

بالصور

طريقة شوربة السي فود بالكريمة

كنز لصحتك.. تناول السلمون مرة أسبوعيا واكتشف فوائده

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير بالأقصر

مؤشر خطر.. احذر الدوخة فى هذه الحالات

رد شقيق شيرين عبدالوهاب

رد شقيق شيرين عبد الوهاب على اتهامات التوكيل المنتهي

علاج البرد

مع انتشار فيروس إنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام

كواليس مقــتـ.ـل عروس المنوفية

جارة عروس المنوفية تكشف ما شاهدته لحظة الــحـ.ــادث.. تفاصيل صادمة

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير بالأقصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

