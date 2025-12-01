قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

أسعار MG ZS EV موديل 2026 في السعودية

MG ZS EV موديل 2026
MG ZS EV موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة ام جي عن طرازها الجديد MG ZS EV موديل 2026، وتنتمي MG ZS EV لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتجمع بين تجربة القيادة الاستثنائية والتصميم الأنيق مع التكنولوجيا المتطورة، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، بي وا دي أتو 3 BYD Atto 3، وهيونداي كونا الكهربائية Hyundai Kona Electric، وتاتا نيكسون الكهربائية Tata Nexon EV.

 MG ZS EV موديل 2026

أبعاد MG ZS EV موديل 2026

تأتى سيارة MG ZS EV  موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بطول 4413 مم، وعرض 1809 مم، وارتفاع 1644 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2585 مم .

مواصفات MG ZS EV موديل 2026

 MG ZS EV موديل 2026

تمتلك سيارة MG ZS EV  موديل 2026 العديد من المميزات من ضمنها، خطوط ديناميكية جميلة، وبها لمسات تمنح ZS EV مظهر أنيق، وبها واجهة أمامية أنيقة بدون شبكة، واستبدلت الشبكة بتكوين يشبه الشبكة بنفس لون الهيكل، وبها شبكة وضع منفذ الشحن، وفي جانبي الشبكة وضعت أضواء أمامية، وبها مصابيح خلفية فانتوم LED مصممة حديثًا، ويمتد غطاء السيارة بشكل منحني مع خطوط تتكامل مع الزجاج الأمامي وتصل إلى السقف المزود بقضبان من أجل حمل الأمتعة.

 MG ZS EV موديل 2026

ويوجد أيضا بـ MG ZS EV موديل 2026، صدادات أمامية وخلفية مبتكرة حديثًا لإضفاء لمسة من الأناقة وتحسين الديناميكية الهوائية، وبها خطوط هيكل على طول الجانبين، وبها خط كتف ينحني لأعلى على الباب الخلفي، وبها مرايات خارجية قابلة للطي كهربائياً، وبها جنوط مقاس 17 بوصة، وبها فتحة سقف بانوراما، ومساحات حساسة للمطر، وبها مقابض أبواب تقليدية، وقضبان سقف فضية، وجناح خلفي انسيابي.

 MG ZS EV موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة MG ZS EV موديل 2026 بها، لوحة عدادات رقمية تضفي على المقصورة مزيد من الحداثة، وبها تطعيمات من الجلد الصناعي على الأبواب وناقل الحركة، ويمكن تعديل ارتفاع مقعد السائق يدويًا، وبها عجلة قيادة بكسوة من الجلد، وبها شاشة تعمل باللمس مقاس 10.1 بوصه، وبها شاشة مركزية خاصة بالترفيه، وبها نظام صوت مكون من 6 سماعات بتأثير صوتي ثلاثي الأبعاد، وبها منافذ USB متعددة، وشاحن للهاتف اللاسلكي لأغراض الشحن، وبها راديو DAB، واتصال بلوتوث، وشاحن USB.

محرك MG ZS EV موديل 2026

 MG ZS EV موديل 2026

تستمد سيارة MG ZS EV موديل 2026 قوتها من محرك متزامن مغناطيسي دائم، وبها بطارية بقدرة 51 كيلووات، وبطارية أقوي بقدرة 77 كيلووات، وتنتج قوة 177 حصان، وعزم دوران 280 نيوتن/متر، ويمكن للسيارة ان تقوم بقطع مسافة 280 كم/ساعة عند اختيار البطارية الأصغر بقدرة 51 كيلو وات، ويمكنك قطع مسافة 385 كم/ساعة عند اختيار البطارية الأقوى بقدرة 77 كيلووات، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر MG ZS EV موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة  MG ZS EV موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 156 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة  MG ZS EV موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 174 ألف ريال سعودي .

