قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكرملين: لا نستطيع الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بإقامة بشار الأسد
تشكيل منتخب تونس وسوريا في بطولة كأس العرب
الرئيس السيسي يهنئ منتخب الكاراتيه بتصدر بطولة العالم: إنجاز تاريخي يليق بمصر
كيف تحولت براءة الأطفال إلى صرخة استغاثة داخل مدرسة دولية بالمنتزه؟
افتتاح 14 مدرسة جديدة | التعليم تبحث تطورات مشروع المدارس المصرية اليابانية
سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء.. وهذه عقوبة غش الأدوية
الأربعاء.. جدول أعمال مكثف للجان الشيوخ لمناقشة "قانون الكهرباء وسياسة الوطنية للإعلام"
الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
منافس مصر .. 13 معلومة عن منتخب الكويت قبل لقاء الغد بـ كأس العرب
احذر الشبورة.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع
حسام حسن الهداف الأول.. 9 انتصارات و27 هدفا حصيلة مصر بـ كأس العرب
قضايا مهمة ما تزال عالقة.. ماذا يحمل ويتكوف إلى بوتين؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خطوات بسيطة للحفاظ على دينامو السيارة ؟

خطوات بسيطة للحفاظ علي دينمو السيارة
خطوات بسيطة للحفاظ علي دينمو السيارة
إبراهيم القادري

للحفاظ على دينمو السيارة يجب إجراء صيانة دورية باستمرار من ضمنها، فحص شد حزام الدينمو، وتنظيف توصيلاته، وذلك بجانب الاهتمام بالبطارية وفحصها بانتظام، ويجب عدم إرهاق الدينمو بأحمال كهربائية زائدة، ويجب الحذر من قيادة السيارة في المياه العميقة وتجنب الإفراط في استخدام الأجهزة الكهربائية.

خطوات بسيطة للحفاظ علي دينمو السيارة

- أهمية دينمو السيارة :

تكمن أهمية دينمو السيارة في كونه المصدر الرئيسي لتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل جميع الأنظمة الكهربائية في السيارة، بالإضافة إلى شحن البطارية بشكل مستمر أثناء عمل المحرك.

خطوات بسيطة للحفاظ علي دينمو السيارة

ويضمن الدينمو ايضا تشغيل الأجزاء الحيوية منها، الإضاءة، ونظام الإشعال، وتكييف الهواء، والراديو، وجميع الأنظمة الإلكترونية الحديثة. وبدونه تعتمد السيارة كليًا على البطارية التي تفرغ بسرعة مما يؤدي إلى توقف السيارة.

- خطوات بسيطة للحفاظ علي دينمو السيارة :

خطوات بسيطة للحفاظ علي دينمو السيارة

صيانة البطارية باستمرار

تأكد من سلامة البطارية وتأكد من أنها ذات سعة مناسبة لسيارتك، وذلك لان الضعف أو التلف في البطارية يجهد الدينمو.

فحص حزام الدينمو

يجب فحص شد الحزام الذي يربط الدينمو بالمحرك بانتظام لضمان كفاءته، كما أن ارتخاء الحزام يضعف الشحن.

خطوات بسيطة للحفاظ علي دينمو السيارة

تنظيف توصيلات الدينمو

من الضروري ان يتم الحافظ على نظافة أطراف توصيل الدينمو بالبطارية لتجنب مشاكل الشحن الناتجة عن الأوساخ أو التآكل.

فحص المكونات الداخلية

قم بفحص دوري للدينمو ومكوناته من ضمنها، البكرات والمحامل للتأكد من خلوها من التلف.

الابتعاد عن الأحمال الكهربائية الزائدة

لا تقم بإضافة أجهزة كهربائية ذات استهلاك عالي دون التأكد من قدرة الدينمو على التعامل معها لتجنب إجهاده.

خطوات بسيطة للحفاظ علي دينمو السيارة

راقب الأضواء التحذيرية

انتبه دائمًا للضوء التحذيري للبطارية في لوحة القيادة، لانه قد يشير إلى مشكلة في الدينمو.

انتبه لأي أصوات غريبة

إذا سمعت صوت صفير ناتج عن ارتخاء الحزام، قم بفحصه فورًا.

استشر فني سيارات

خطوات بسيطة للحفاظ علي دينمو السيارة

عند ملاحظة أي علامات غير طبيعية من ضمنها، ضعف الإضاءة أو صعوبة تشغيل السيارة، استشر فني متخصص في السيارات لتحديد المشكلة وإصلاحها بشكل مبكر.

استخدم قطع غيار أصلية

في حال الحاجة لاستبدال الدينمو أو أي من مكوناته، فيجب استخدام قطع غيار أصلية أو معتمدة لضمان الأداء بشكل جيد .

استخدام الأجهزة الكهربائية أهمية دينمو السيارة الحفاظ علي دينمو السيارة صيانة البطارية باستمرار تنظيف توصيلات الدينمو الأضواء التحذيرية إجراء صيانة دورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

الدولار

أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك

ترشيحاتنا

وكيل تموين الإسكندرية يقود حملة موسّعة على محطات تموين السيارات

ضبط 141 ألف لتر سولار وبنزين خلال حملة على محطات الوقود بالإسكندرية

أجهزة بورسعيد التنفيذية تواصل جهود التصدي للتعديات على أملاك الدولة

أجهزة بورسعيد التنفيذية تواصل جهود التصدي للتعديات على أملاك الدولة | صور

تموين دمياط

ضبط مخزن بدون ترخيص في دمياط يصنع حلوى مضرّة

بالصور

لمرضي الربو وللمناعة.. عليك بتناول كوب الشاي بالحبهان

لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان
لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان
لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان

نيللي كريم تنتظر عرض "القصص" و "جوازة ولا جنازة"

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

أنفلونزا وكورونا وبرد .. كيف تحمي نفسك وأطفالك من الفيروسات المنتشرة؟

كيف تحمي نفسك من الفيروسات
كيف تحمي نفسك من الفيروسات
كيف تحمي نفسك من الفيروسات

محمد بشير ينشر صورًا من أول يوم تصوير "الست موناليزا"

ابطال مسلسل الست موناليزا
ابطال مسلسل الست موناليزا
ابطال مسلسل الست موناليزا

فيديو

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد