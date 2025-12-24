5 أعراض خفية تؤكد إصابتك بقصور القلب .. افحص نفسك

يُعد قصور القلب من أكثر أمراض القلب شيوعًا حول العالم، ويزداد خطر الإصابة به مع التقدم في العمر، إذ يصيب أكثر من 64 مليون شخص عالميًا، وفقًا لبيانات الاتحاد العالمي للقلب ورغم خطورته، فإن أعراضه قد تبدأ بشكل خفي، ما يجعل اكتشافه المبكر تحديًا حقيقيًا.

ولفهم هذه الحالة بشكل أعمق، خاصة العلامات الدقيقة التي قد تشير إلى ضعف في عضلة القلب، وفقا لموقع HT Lifestyle والدكتور براديب هاراناهالي، استشاري أمراض القلب التدخلية بمستشفى مانيبال في بنغالورو، الذي سلّط الضوء على الأعراض المبكرة التي يسهل تجاهلها.

أعراض مبكرة لا يجب الاستهانة بها

أوضح الدكتور براديب أن قصور القلب يُصنف عادة إلى نوعين: قصور القلب مع الحفاظ على الكسر القذفي، وقصور القلب مع انخفاض الكسر القذفي. ورغم اختلاف النهج العلاجي بينهما، فإن الأعراض التي يعاني منها المرضى غالبًا ما تكون متشابهة، مؤكدا أن التعرف المبكر على هذه العلامات يلعب دورًا محوريًا في السيطرة على المرض ومنع تطوره.

ومن أبرز الأعراض المبكرة، بحسب الطبيب، انخفاض القدرة على بذل المجهود، أي التراجع التدريجي في تحمل النشاط البدني ويشير إلى أن كثيرين يفسرون هذا التراجع على أنه نتيجة طبيعية للتقدم في العمر، بينما قد يكون في الواقع مؤشرًا مبكرًا على قصور القلب.

ويضيف أن هذه المشكلة تكون أكثر خفاءً لدى كبار السن الذين يعانون من آلام الظهر أو الركبة، إذ يقل نشاطهم البدني بسبب الألم، ما يمنعهم من ملاحظة تراجع قدرتهم على التحمل، وبالتالي قد يظل المرض غير مكتشف حتى يتفاقم.

احتباس السوائل ومشكلات التنفس

مع تراجع النشاط البدني، قد يلاحظ المريض زيادة في الوزن، والتي تكون غالبًا ناتجة عن احتباس السوائل وليس زيادة الدهون.

واوضح الدكتور براديب أن هذا الاحتقان السائلي قد يؤثر على الجهاز الهضمي، مسببًا ضعف الشهية والشعور بالامتلاء السريع بعد تناول الطعام.

كما يُعد تورم الساقين والكاحلين من العلامات المهمة التي لا ينبغي تجاهلها، ففي المراحل المبكرة، يظهر التورم في المساء ويختفي صباحًا، لكن مع تقدم قصور القلب، يصبح التورم مستمرًا طوال اليوم.

وقد يمتد احتباس السوائل إلى الرئتين، مما يؤدي إلى ضيق في التنفس، وسعال، وصعوبة في الاستلقاء. ويشير الطبيب إلى أن بعض المرضى يحتاجون إلى استخدام وسائد إضافية أثناء النوم، أو يشعرون براحة أكبر عند الجلوس.

وفي حالات أكثر شدة، قد يستيقظ المريض فجأة من النوم وهو يعاني من ضيق تنفس حاد وسعال، وهي حالة تُعرف بضيق التنفس الليلي الانتيابي، وتُعد علامة واضحة على تراكم السوائل في الرئتين.

علامات إضافية تستدعي الانتباه

من العلامات التحذيرية الأخرى التي قد تشير إلى قصور القلب:

الشعور بأن الحذاء أصبح ضيقًا

انتفاخ البطن

تورم الوجه، خاصة أثناء المشي

ونوه الدكتور براديب أن قصور القلب يؤدي إلى إفراز هرمونات مدرة للصوديوم، ما قد يسبب كثرة التبول ليلًا كما قد تكشف الفحوصات الدورية عن مؤشرات مهمة، مثل تضخم القلب في أشعة الصدر أو ارتفاع بعض المؤشرات المعملية، ما يساعد على التشخيص المبكر.

واكد الأطباء أن الانتباه لهذه الأعراض وعدم تجاهلها، خاصة لدى كبار السن، قد يُحدث فارقًا كبيرًا في سرعة التشخيص وتحسين جودة الحياة.