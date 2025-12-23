قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معلومات كاذبة.. وزارة الخارجية الروسية تنفي إخلاء سفارتها في فنزويلا
محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا
ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025
بسبب الحمى القلاعية.. الفلاحين تكشف حقيقة نفوق الماشية بالصعيد
بينهم 3 بجروح خطيرة.. إصابة 9 أشخاص في حادث دهس سيارة بهولن
ما حكم إجهاض الجنين بسبب عيوب خلقية فيه؟.. اعرف رأي الدين
لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟
بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش
ترامب: نحتاج إلى جرينلاند من أجل الأمن القومي وليس من أجل المعادن
عرض 1.4 مليون دولار .. الأهلي المصري يتحرك بقوة لضم مهاجم كونغولي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-12-2025
تفاصيل إصابة مصطفى محمد ومحمد حمدي في مباراة زيمبابوي
توك شو

استشاري أمراض باطنية: الاستحمام بالماء البارد قد يسبب بطء القلب وفقدان الوعي

دش بارد
دش بارد
عبد الخالق صلاح

أكد الدكتور أيمن رشوان، استشاري الأمراض الباطنية والغدد الصماء، أن الاستحمام الآمن خلال فصل الشتاء يجب أن يكون بماء فاتر يتراوح بين الدافئ والبارد، محذرًا من مخاطر الاستحمام بالماء البارد، خاصة للأطفال ومرضى القلب.

وأوضح أيمن رشوان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التعرض المفاجئ للماء البارد قد يؤدي إلى ما يُعرف بـ "انعكاس الغوص"، حيث يتأثر العصب الوجهي ويرسل إشارات مفاجئة للقلب تؤدي إلى بطء ضرباته بشكل حاد، ما قد يسبب انخفاضًا شديدًا في النبض، فقدان الوعي، أو توقف القلب لدى بعض الحالات، لاسيما من يعانون مشكلات قلبية. 

وشدد أيمن رشوان، على تجنب سكب الماء البارد على الوجه في الطقس البارد لما له من تأثير فوري وخطير على ضربات القلب، مشيرًا إلى أن ما يُتداول بشأن فوائد الاستحمام بالماء البارد لا يستند إلى دراسات مؤكدة، وإنما نظريات وأبحاث غير حاسمة. 

وحذر أيمن رشوان، من الإفراط في استخدام الماء الساخن، موضحًا أنه قد يؤدي إلى "متلازمة الجاكوزي" نتيجة تحسس رئوي من بروتينات بعض الميكروبات التي تنشط في درجات الحرارة العالية، ما قد يسبب صعوبة في التنفس، مؤكدًا أن استحمام الأطفال بمياه باردة صباحًا في الأجواء الشتوية قد يؤدي إلى فقدان الوعي، منبهًا إلى خطورة "عضة البرد" الناتجة عن التعرض لدرجات حرارة منخفضة، والتي تؤثر على الأطراف وتزداد احتمالاتها لدى الأطفال وكبار السن.

أمراض باطنية الدكتور أيمن رشوان الشتاء

