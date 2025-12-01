قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مياه الغربية: دفع مشروعات الصرف الصحي وتحسين الخدمات بالمحلة

مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية
مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية
الغربية أحمد علي

عقد المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مهندس محمد عبد الفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف عدد من مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، وذلك بحضور ممثلي الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركات المقاولات المنفذة للمشروعات، وعلى رأسها شركات مختار إبراهيم، المقاولون العرب، والنصر للتركيبات.

توجيهات تحسين خدمات 

استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، مع التركيز على المشروعات المطلوب تسليمها نهائيًا خلال الفترة المقبلة، حيث تم التأكيد على ضرورة إزالة أي معوقات قد تعرقل سير العمل، وتسريع وتيرة التنفيذ بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المهندس طارق الرفاعي على أهمية الانتهاء العاجل من مشروعات الصرف الصحي الجارية بمركز المحلة الكبرى، لما لها من دور محوري في رفع نسبة التغطية بالخدمة داخل المركز، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى البنية التحتية والخدمات البيئية، بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطنين وجودة الحياة.

وأكد اللواء مهندس محمد عبد الفتاح التزام الشركة بالتنسيق الكامل مع الجهات المنفذة والجهات المعنية لتذليل العقبات، ومتابعة الأعمال ميدانيًا لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أن الشركة تضع على رأس أولوياتها تحسين كفاءة التشغيل وتوسيع نطاق خدمات الصرف الصحي لتشمل أكبر عدد من المواطنين.

وأضاف  المهندس طارق الرفاعي – معاون وزير الإسكان بقوله :"إن مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بمركز المحلة الكبرى تمثل أولوية استراتيجية، لما لها من أثر مباشر على تحسين جودة الحياة والصحة العامة للمواطنين. نعمل على إزالة أي معوقات وتسريع وتيرة التنفيذ، لضمان تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة."

كما أكد المهندس محمد عبد الفتاح  رئيس شركة مياه الغربية بقوله: "نلتزم في شركة مياه الغربية بالتنسيق الكامل مع الجهات المنفذة والرقابية، ونتابع الأعمال ميدانيًا لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة. هدفنا هو تحسين كفاءة التشغيل وتوسيع نطاق خدمات الصرف الصحي لتصل إلى أكبر عدد من المواطنين، بما يعكس دورنا الحيوي في خدمة المجتمع وتعزيز البنية التحتية."

اخبار محافظة الغربية تحسين خدمات مشروعات تنموية محطات مياه الصرف الصحي المحلة

