الدولار الأسترالي يقفز إلى أعلى مستوى في 3 أشهر بعد تثبيت الفائدة

قفز الدولار الأسترالي، اليوم /الثلاثاء/ في السوق الآسيوية، إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر مقابل الدولار الأمريكي، وسط نشاط قوي في شراء العملة كواحدة من أبرز الفرص الاستثمارية في سوق العملات الأجنبية.



وصعد الدولار الأسترالي بنسبة 0.4% ليصل إلى 0.6649 دولار، بعد أن افتتحت التداولات عند 0.6621 دولار وسجل أدنى مستوى عند 0.6608 دولار.



قرر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA)، الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.6% للاجتماع الثالث على التوالي، وجاء القرار بالإجماع من جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية.



وذكر البنك أن قرار التثبيت جاء لموازنة ضغوط التضخم المستمرة مع البيانات الاقتصادية القوية الأخرى، مشيرا إلى أن المخاطر التضخمية تميل حاليا نحو الاتجاه الصعودي، بينما سيستغرق تقييم استمرار الضغوط مزيدا من الوقت.



وأوضح البنك في بيان السياسة النقدية أن التضخم، رغم انخفاضه عن ذروته في 2022، شهد انتعاشا مؤخرا مع ظهور علامات انتشار أوسع؛ ما يستوجب متابعة دقيقة.



كما أشار إلى أن النشاط الاقتصادي يتعافى مدفوعا بالطلب الخاص القوي على الاستهلاك والاستثمار، فيما تستمر ظروف سوق الإسكان في التحسن.



وتتوقع الأسواق المالية استمرار بقاء أسعار الفائدة الأسترالية مستقرة خلال 2026، ما لم تتغير بيانات التضخم أو النمو بشكل كبير.



ويشير بعض المحللين إلى أن بنك الاحتياطي الأسترالي قد يدرس رفع الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر في فبراير 2026 إذا استمرت الضغوط التضخمية في التصاعد بنفس الوتيرة.

