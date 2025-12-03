ضبط 5 أطنان بن مغشوش داخل مطحن غير مرخص في القليوبية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، حملة مكبرة علي أحد المحال بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار حرص المديرية علي مراقبة المنشآت الغذائية من أجل التأكد من وصول غذاء أمن للمستهلك، وبناء علي توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية، وتم تنفيذ الحمله تحت إشراف الدكتور حاتم الشامي مدير الإدارة الصحية بالخانكة.

مضبوطات غير صالحة

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، في بيان لها، أنه أسفرت الحملة عن ضبط 5 أطنان بن مغشوش وغير مطابق للمواصفات، حيث تم التحفظ علي المضبوطات، وجارى العرض علي النيابة العامة للنظر والتصرف في القضية.



وتابعت المديرية، أنه تم تحرير محضر لعدم استيفاء المكان للشروط الصحية، كما تم تحرير محضر لعدم حمل المسؤول شهادة صحية، وأيضا تم التوصية بغلق المطحن لإدارته بدون ترخيص ووجود نقص بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمنشأة.



جاء ذلك بتنسيق كل من الدكتور محمد علي مدير إدارة مراقبة الأغذية، ومحمد صبحي مراقب عام الأغذية بالقليوبية، وشارك في الحملة مكتب أغذية الخانكة إيهاب الفريد رئيس المكتب، ومينا يوسف مفتش الأغذية.