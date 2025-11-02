زيلينسكي: هناك حاجة إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لحماية البنية التحتية الحيوية والمدن في جميع أنحاء أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تحتاج إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لحماية البنية التحتية الحيوية والمدن في جميع أنحاء البلاد.



وأضاف الرئيس الأوكراني -في خطاب مصور اليوم الأحد- "اليوم، يمكننا القول بالفعل إن هناك نتيجة جيدة لدفاعنا الجوي - فأوكرانيا تمتلك الآن المزيد من أنظمة باتريوت. أود أن أشكر المستشار ميرز وأشكر ألمانيا، وكل من يقدم المساعدة. لقد تم الوفاء باتفاقياتنا. المزيد من أنظمة باتريوت موجودة الآن في أوكرانيا ويتم تشغيلها".



وتابع أن "هناك حاجة إلى المزيد من الأنظمة لحماية مواقع البنية التحتية الحيوية ومدننا في جميع أنحاء أراضي دولتنا".



وأضاف زيلينسكي: "سنواصل العمل للحصول عليها - ليس فقط على المستوى السياسي مع الدول والقادة ولكن أيضا مباشرة مع مصنعي جميع أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ اللازمة لها".



وأشار إلى أن اجتماعات مع شركاء أوكرانيا بشأن هذه المسألة ستعقد الأسبوع المقبل، مضيفا "لقد قدمنا ​​لشركائنا جميع الحسابات والخيارات الممكنة لضمان دفاع جوي موثوق به بشكل كاف".

