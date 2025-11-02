قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
73 ناشئا في اليوم الرابع لاختبارات المرحلة الثانية بمشروع تنمية المواهب FIFA TDS
أسألوا جوارديولا.. هالاند يثير الجدل بشأن تبديله بـ مرموش
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر بثنائية من ميتز في الدوري الفرنسي
خالد الغندور: محمد صبحي جاهز لمواجهة بيراميدز في السوبر المصري
رئيس الوزراء اليوناني: المتحف المصري الكبير سيصبح مركزًا عالميًا للتعلم والإلهام والحوار
مكتبة الإسكندرية: نقدم خدمة تعليم اللغة الهيروغليفية مجانا في مركز الخطوط
عمرو أديب: المتحف المصري.. مشروع دولة ومستقبل أجيال وإنجاز كبير
مدير ترميم ونقل الآثار: مجموعة توت عنخ آمون تحتوي على 5951 قطعة
موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري
بعد تعادل الأهلي مع المصري.. شوبير يؤكد على صعوبة الموسم
ملك بلجيكا يزور منطقتي سقارة وأبوصير الأثريتين .. صور
وزير الشباب والرياضة يستقبل بعثة منتخب اليد المتوجة بفضية المونديال بالورود في المطار
أخبار العالم

زيلينسكي: هناك حاجة إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لحماية البنية التحتية الحيوية والمدن في جميع أنحاء أوكرانيا

زيلينسكي
زيلينسكي
أ ش أ

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تحتاج إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لحماية البنية التحتية الحيوية والمدن في جميع أنحاء البلاد.


وأضاف الرئيس الأوكراني -في خطاب مصور اليوم الأحد- "اليوم، يمكننا القول بالفعل إن هناك نتيجة جيدة لدفاعنا الجوي - فأوكرانيا تمتلك الآن المزيد من أنظمة باتريوت. أود أن أشكر المستشار ميرز وأشكر ألمانيا، وكل من يقدم المساعدة. لقد تم الوفاء باتفاقياتنا. المزيد من أنظمة باتريوت موجودة الآن في أوكرانيا ويتم تشغيلها".


وتابع أن "هناك حاجة إلى المزيد من الأنظمة لحماية مواقع البنية التحتية الحيوية ومدننا في جميع أنحاء أراضي دولتنا".


وأضاف زيلينسكي: "سنواصل العمل للحصول عليها - ليس فقط على المستوى السياسي مع الدول والقادة ولكن أيضا مباشرة مع مصنعي جميع أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ اللازمة لها".


وأشار إلى أن اجتماعات مع شركاء أوكرانيا بشأن هذه المسألة ستعقد الأسبوع المقبل، مضيفا "لقد قدمنا ​​لشركائنا جميع الحسابات والخيارات الممكنة لضمان دفاع جوي موثوق به بشكل كاف".
 

