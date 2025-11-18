فاينانشيال تايمز: أوكرانيا تستهدف تحديث قواتها الجوية عبر صفقة رافال الفرنسية

قالت صحيفة فاينانشيال تايمز ، إن توقيع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "إعلان نوايا" لشراء 100 مقاتلة فرنسية من طراز "رافال"، يمثل خطوة استراتيجية نحو تحديث القوات الجوية الأوكرانية على المدى الطويل، مشيرة إلى أن كييف تسعى عبر هذه الصفقة المحتملة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية وإعادة بناء أسطولها الجوي.

وأعرب الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، عن رغبة بلاده في شراء 100 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز "رافال" للقوات المسلحة الأوكرانية على مدار العقد المقبل .

ووقع زيلينسكي، مذكرة تفاهم مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في باريس، التي وصفها قصر الإليزيه بـ"التاريخية".

وتتضمن الصفقة شراء منظومات دفاع جوي جديدة، وطائرات مسيرة، و رادارات حسب القصر الرئاسي الفرنسي.

وقالت الصحيفة، في معرض تعليقها على الصفقة، في السنوات الأولى بعد الحرب الروسية واسعة النطاق عام 2022، اعتمدت أوكرانيا على الطائرات المقاتلة القديمة المقدمة لها كهبات ومنح من حلفائها الأوروبيين، بما فيها مقاتلات "إف-16" المصنعة في أمريكا، و"ميراج" الفرنسية، بهدف تعزيز قدرات أسطولها المتهالك من المقاتلات الذي يعود تاريخها للحقبة السوفييتية.

وتضيف، وقعت كييف الشهر الماضي مذكرة تفاهم مماثلة لشراء 150 طائرة مقاتلة طراز "جريبن" من السويد.

واستخدمت القوات الجوية الأوكرانية المقاتلات الغربية لإطلاق صواريخ كروز بريطانية وفرنسية الصنع من طراز "ستورم شادو" علاوة على قنابل انزلاقية أمريكية من طراز "جي بي يو-39" لقصف مواقع روسية ومراكز قيادة عسكرية.

وتابعت الصحيفة ، يمكن للمقاتلات الفرنسية أيضاً أن تقدم الدعم للدفاع عن المدن الأوكرانية ضد هجمات الصواريخ والطائرات المسيّرة الضخمة .

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية الشهر الماضي أن "النصيب الأعظم" من الصواريخ الروسية من طراز "إكس-101" التي استخدمت في الهجمات الأخيرة، تم التصدي لها وتدميرها من خلال المقاتلات "إف-16".

وقال الرئيسان الفرنسي والأوكراني إن تمويل الاتحاد الأوروبي سوف يستخدم لمشتريات الأسلحة، علاوة على التمويلات الثنائية وإمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة. وطرح ماكرون أيضاُ فكرة أن يتم إصدار ديون مشتركة مدعومة من الاتحاد الأوروبي لتقديم تمويل "ثابت ومتوقع" لأوكرانيا

وكشف زيلينسكي، في بيان بثه على منصة "تيليجرام"، أن أوكرانيا وفرنسا وافقتا على إنتاج مشترك لطائرات استطلاع مسيّرة، وهي نوعية من الأسلحة التي كثفت كييف من نشرها لكي تواجه المسيّرات الروسية طويلة المدى. وستعمل شركات دفاعية من فرنسا وأوكرانيا بصورة مشتركة لتطوير مكونات أخرى للطائرات المسيّرة.