قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر يدفع بالقافلة الـ 75 محملة باحتياجات الشتاء ومساعدات لأهالي غزة
محظورات صارمة لضمان نزاهة انتخابات النواب.. وفقا للقانون
الشناوي يعتذر لحسام حسن بعد مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر.. تفاصيل
الوقائع المصرية تنشر قرار محافظ الأقصر بشأن تنظيم قوانين الإيجار وتصنيف المناطق السكنية
إنهاء للدعوى بمجرد السداد.. الإجراءات الجنائية يوسع نطاق التصالح في المخالفات والجنح
الجهاد الإسلامي: فرض هيئة حكم أمريكية على جزء من شعبنا انتهاك للقانون الدولي
مسؤول كبير بالبيت الأبيض: ترامب مستعد لفرض عقوبات على روسيا
وزير الزراعة يحيل ملف جمعية منتجي الأرز للنيابة لمخالفات مالية وإدارية
تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود تزامنًا مع محاكمة المتهم بالتعدي على تلميذ دمنهور
حركة الجهاد تعلن رفضها للقرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن.. تفاصيل
فتح تحقيق في حادث سقوط تلميذة من "زحليقة" بمدرسة بمصر الجديدة
الخارجية الإيرانية: مستعدون لأي مغامرة من قبل واشنطن أو تل أبيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فاينانشيال تايمز: أوكرانيا تستهدف تحديث قواتها الجوية عبر صفقة رافال الفرنسية

أوكرانيا تستهدف تحديث قواتها الجوية عبر صفقة رافال الفرنسية
أوكرانيا تستهدف تحديث قواتها الجوية عبر صفقة رافال الفرنسية
أ ش أ

قالت صحيفة فاينانشيال تايمز ، إن توقيع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "إعلان نوايا" لشراء 100 مقاتلة فرنسية من طراز "رافال"، يمثل خطوة استراتيجية نحو تحديث القوات الجوية الأوكرانية على المدى الطويل، مشيرة إلى أن كييف تسعى عبر هذه الصفقة المحتملة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية وإعادة بناء أسطولها الجوي.

وأعرب الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، عن رغبة بلاده في شراء 100 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز "رافال" للقوات المسلحة الأوكرانية على مدار العقد المقبل .

ووقع زيلينسكي، مذكرة تفاهم مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في باريس، التي وصفها قصر الإليزيه بـ"التاريخية".

وتتضمن الصفقة شراء منظومات دفاع جوي جديدة، وطائرات مسيرة، و رادارات حسب القصر الرئاسي الفرنسي.

وقالت الصحيفة، في معرض تعليقها على الصفقة، في السنوات الأولى بعد الحرب الروسية واسعة النطاق عام 2022، اعتمدت أوكرانيا على الطائرات المقاتلة القديمة المقدمة لها كهبات ومنح من حلفائها الأوروبيين، بما فيها مقاتلات "إف-16" المصنعة في أمريكا، و"ميراج" الفرنسية، بهدف تعزيز قدرات أسطولها المتهالك من المقاتلات الذي يعود تاريخها للحقبة السوفييتية.

وتضيف، وقعت كييف الشهر الماضي مذكرة تفاهم مماثلة لشراء 150 طائرة مقاتلة طراز "جريبن" من السويد.

واستخدمت القوات الجوية الأوكرانية المقاتلات الغربية لإطلاق صواريخ كروز بريطانية وفرنسية الصنع من طراز "ستورم شادو" علاوة على قنابل انزلاقية أمريكية من طراز "جي بي يو-39" لقصف مواقع روسية ومراكز قيادة عسكرية.

وتابعت الصحيفة ، يمكن للمقاتلات الفرنسية أيضاً أن تقدم الدعم للدفاع عن المدن الأوكرانية ضد هجمات الصواريخ والطائرات المسيّرة الضخمة .

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية الشهر الماضي أن "النصيب الأعظم" من الصواريخ الروسية من طراز "إكس-101" التي استخدمت في الهجمات الأخيرة، تم التصدي لها وتدميرها من خلال المقاتلات "إف-16". 

وقال الرئيسان الفرنسي والأوكراني إن تمويل الاتحاد الأوروبي سوف يستخدم لمشتريات الأسلحة، علاوة على التمويلات الثنائية وإمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة. وطرح ماكرون أيضاُ فكرة أن يتم إصدار ديون مشتركة مدعومة من الاتحاد الأوروبي لتقديم تمويل "ثابت ومتوقع" لأوكرانيا

وكشف زيلينسكي، في بيان بثه على منصة "تيليجرام"، أن أوكرانيا وفرنسا وافقتا على إنتاج مشترك لطائرات استطلاع مسيّرة، وهي نوعية من الأسلحة التي كثفت كييف من نشرها لكي تواجه المسيّرات الروسية طويلة المدى. وستعمل شركات دفاعية من فرنسا وأوكرانيا بصورة مشتركة لتطوير مكونات أخرى للطائرات المسيّرة.

صحيفة فاينانشيال تايمز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقاتلة فرنسية من طراز رافال القوات الجوية الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

مداخلة الفريق كامل الوزير

كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها

دواجن

غرفة الدواجن تزف بشرى عن الأسعار الفترة المقبلة.. تفاصيل

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

السيدة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

ترشيحاتنا

النائبة سولاف درويش

وكيل القوى العاملة بالنواب: انتخابات البرلمان خطوة أساسية لترسيخ دعائم الدولة الحديثة

الدكتور محمد سليم

وكيل أفريقية النواب: تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي أكبر ضمانة لنزاهة الانتخابات

الرئيس السيسي

الأحزاب السياسية: بيان الرئيس جسّد حرص الدولة على صون الإرادة الحقيقية للناخبين

بالصور

بخصر منحوت.. مي حلمي تثير الجدل بإطلالتها

مى حلمى
مى حلمى
مى حلمى

إزالة 2076 متر تعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

7 خطوات لتطهير القولون بشكل طبيعي للحفاظ على صحته ووظيفته

7 خطوات لتطهير القولون بشكل طبيعي للحفاظ على صحته ووظيفته
7 خطوات لتطهير القولون بشكل طبيعي للحفاظ على صحته ووظيفته
7 خطوات لتطهير القولون بشكل طبيعي للحفاظ على صحته ووظيفته

بسعر 43 ألف دولار.. هوندا بريلود 2027 الجديدة أغلى من BMW| صور

هوندا بريلود 2027
هوندا بريلود 2027
هوندا بريلود 2027

فيديو

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

إلهام عبد البديع

عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا

سهير جودة

سهير جودة تكشف عن هواياتها المفضلة وتوجه نصيحة للشباب | خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد