قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوقائع المصرية تنشر قرار محافظ الأقصر بشأن تنظيم قوانين الإيجار وتصنيف المناطق السكنية
إنهاء للدعوى بمجرد السداد.. الإجراءات الجنائية يوسع نطاق التصالح في المخالفات والجنح
الجهاد الإسلامي: فرض هيئة حكم أمريكية على جزء من شعبنا انتهاك للقانون الدولي
مسؤول كبير بالبيت الأبيض: ترامب مستعد لفرض عقوبات على روسيا
وزير الزراعة يحيل ملف جمعية منتجي الأرز للنيابة لمخالفات مالية وإدارية
تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود تزامنًا مع محاكمة المتهم بالتعدي على تلميذ دمنهور
حركة الجهاد تعلن رفضها للقرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن.. تفاصيل
فتح تحقيق في حادث سقوط تلميذة من "زحليقة" بمدرسة بمصر الجديدة
الخارجية الإيرانية: مستعدون لأي مغامرة من قبل واشنطن أو تل أبيب
لأول مرة.. ولادة قيصرية بأسيوط العام لسيدة تعاني من مشيمة ملتصقة مع الحفاظ على الطفل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء.. فيديو
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم نابلس ويعتقل 7 فلسطينيين من مخيم الجلزون وبيت لحم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأسهم الآسيوية تتراجع بحدة بفعل ضغوط التكنولوجيا ومخاوف السياسة المالية في اليابان

الأسهم الآسيوية تتراجع
الأسهم الآسيوية تتراجع
أ ش أ

تراجعت معظم أسواق الأسهم الآسيوية، اليوم الثلاثاء، متتبعة الهبوط القوي في بورصة "وول ستريت" مع إقبال المستثمرين على بيع أسهم التكنولوجيا قبيل إعلان نتائج الذكاء الاصطناعي المرتقبة من شركة “إنفيديا” هذا الأسبوع.

وجاءت اليابان في صدارة الخاسرين، إذ هوت المؤشرات الرئيسية وسط موجة بيع عنيفة في السندات الحكومية طويلة الأجل، على خلفية القلق من كيفية تمويل رئيسة الوزراء سانايي تاكايتشي لسياساتها المالية التوسعية، وفق ما نقله موقع “إنفستنج” الأمريكي. 

وانخفض مؤشر نيكي 225 بنسبة 2%، فيما خسر مؤشر توبكس أكثر من 2%، نتيجة قفزة قوية في عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ عقود. 

وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاما بنسبة 1.8% مقتربا من مستويات قياسية، بينما صعد عائد السندات لأجل 20 عاما بنسبة 1.4% مسجلا مستوى قياسيا جديدا.

وجاءت موجة البيع في السوق مع استعداد حكومة تاكايتشي للكشف عن أول حزمة إنفاق لها، والمتوقع صدورها هذا الأسبوع. 

وأدى انكماش الاقتصاد الياباني في الربع الثالث إلى زيادة الرهانات على حزمة دعم أكبر، مع تقارير إعلامية تشير إلى بحث الحكومة تخفيضات ضريبية لتحفيز الاستهلاك.

وتشير القفزة في عوائد السندات إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي، فيما يعكس البيع المكثف تراجع ثقة المستثمرين في الدين الحكومي، وزاد التوتر السياسي مع الصين، بعد تصريحات تاكايتشي بشأن إمكانية استخدام القوة في تايوان، من اضطراب السوق، خصوصا مع تقارير عن حظر بكين إصدار عدد من الأفلام اليابانية، ما دفع أسهم شركات مثل توي وتوهو إلى هبوط حاد.

وتعرّضت البورصات الآسيوية المعتمدة على التكنولوجيا لضغوط قوية، إذ هبط مؤشر كوسبي الكوري 3.3%، فيما تراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج 1.9%. 

كما تأثرت السوق اليابانية بالخسائر الحادة في أسهم التكنولوجيا، حيث انخفض سهم سوفت بنك بنحو 6%.

وفي كوريا الجنوبية، تراجعت أسهم سامسونج للإلكترونيات وإس كي هاينكس بنسبة 1.5% و4% على التوالي، بينما سجل سهم شاومي في هونج كونج خسائر تجاوزت 3% قبل إعلان نتائج الربع الثالث.

وتنامت المخاوف بشأن ارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا قبيل صدور نتائج إنفيديا يوم الأربعاء، في وقت خفّضت فيه صناديق تحوط ومستثمرون كبار تعرضهم للشركة وسط قلق من فقاعة تقييمات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

وتُعد إنفيديا، الشركة الأعلى قيمة في العالم، محورا رئيسيا لهذا الصعود، وامتد الضغط إلى البورصات الأقل اعتمادا على التكنولوجيا، وإن بوتيرة أضعف، حيث تراجع مؤشر شنجهاي CSI 300 الصيني بنسبة 0.2%، ومؤشر شنجهايج المركّب بنسبة 0.6%.

وهبط مؤشر ASX 200 الأسترالي بنسبة 2.2% متأثراً بخسائر البنوك وشركات التعدين، بعد أن أظهرت محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي لشهر نوفمبر استمرار الحذر بشأن خفض الفائدة. 

كما تراجع مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة بنسبة 0.4%، وهبط مؤشر نيفتي 50 الهندي بنسبة 0.5% خلال تعاملات الصباح.
 

تراجعت معظم أسواق الأسهم الآسيوية الهبوط القوي في بورصة وول ستريت بيع أسهم التكنولوجيا إعلان نتائج الذكاء الاصطناعي شركة إنفيديا موجة بيع عنيفة في السندات الحكومية طويلة الأجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

مداخلة الفريق كامل الوزير

كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها

دواجن

غرفة الدواجن تزف بشرى عن الأسعار الفترة المقبلة.. تفاصيل

مقتل 45 معتمرا هنديا بالمدينة المنورة

التفاصيل الكاملة لمصرع 45 معتمرا هنديا في المدينة المنورة

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

سيارة فادي خفاجة

السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير

ترشيحاتنا

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

بالصور

إزالة 2076 متر تعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

7 خطوات لتطهير القولون بشكل طبيعي للحفاظ على صحته ووظيفته

7 خطوات لتطهير القولون بشكل طبيعي للحفاظ على صحته ووظيفته
7 خطوات لتطهير القولون بشكل طبيعي للحفاظ على صحته ووظيفته
7 خطوات لتطهير القولون بشكل طبيعي للحفاظ على صحته ووظيفته

بسعر 43 ألف دولار.. هوندا بريلود 2027 الجديدة أغلى من BMW| صور

هوندا بريلود 2027
هوندا بريلود 2027
هوندا بريلود 2027

قابلة للشحن.. نيسان تكشف عن روج الهجينة بالقابس 2026

نيسان روج
نيسان روج
نيسان روج

فيديو

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

إلهام عبد البديع

عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا

سهير جودة

سهير جودة تكشف عن هواياتها المفضلة وتوجه نصيحة للشباب | خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد