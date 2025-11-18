الأسهم الآسيوية تتراجع بحدة بفعل ضغوط التكنولوجيا ومخاوف السياسة المالية في اليابان

تراجعت معظم أسواق الأسهم الآسيوية، اليوم الثلاثاء، متتبعة الهبوط القوي في بورصة "وول ستريت" مع إقبال المستثمرين على بيع أسهم التكنولوجيا قبيل إعلان نتائج الذكاء الاصطناعي المرتقبة من شركة “إنفيديا” هذا الأسبوع.

وجاءت اليابان في صدارة الخاسرين، إذ هوت المؤشرات الرئيسية وسط موجة بيع عنيفة في السندات الحكومية طويلة الأجل، على خلفية القلق من كيفية تمويل رئيسة الوزراء سانايي تاكايتشي لسياساتها المالية التوسعية، وفق ما نقله موقع “إنفستنج” الأمريكي.

وانخفض مؤشر نيكي 225 بنسبة 2%، فيما خسر مؤشر توبكس أكثر من 2%، نتيجة قفزة قوية في عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ عقود.

وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاما بنسبة 1.8% مقتربا من مستويات قياسية، بينما صعد عائد السندات لأجل 20 عاما بنسبة 1.4% مسجلا مستوى قياسيا جديدا.

وجاءت موجة البيع في السوق مع استعداد حكومة تاكايتشي للكشف عن أول حزمة إنفاق لها، والمتوقع صدورها هذا الأسبوع.

وأدى انكماش الاقتصاد الياباني في الربع الثالث إلى زيادة الرهانات على حزمة دعم أكبر، مع تقارير إعلامية تشير إلى بحث الحكومة تخفيضات ضريبية لتحفيز الاستهلاك.

وتشير القفزة في عوائد السندات إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي، فيما يعكس البيع المكثف تراجع ثقة المستثمرين في الدين الحكومي، وزاد التوتر السياسي مع الصين، بعد تصريحات تاكايتشي بشأن إمكانية استخدام القوة في تايوان، من اضطراب السوق، خصوصا مع تقارير عن حظر بكين إصدار عدد من الأفلام اليابانية، ما دفع أسهم شركات مثل توي وتوهو إلى هبوط حاد.

وتعرّضت البورصات الآسيوية المعتمدة على التكنولوجيا لضغوط قوية، إذ هبط مؤشر كوسبي الكوري 3.3%، فيما تراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج 1.9%.

كما تأثرت السوق اليابانية بالخسائر الحادة في أسهم التكنولوجيا، حيث انخفض سهم سوفت بنك بنحو 6%.

وفي كوريا الجنوبية، تراجعت أسهم سامسونج للإلكترونيات وإس كي هاينكس بنسبة 1.5% و4% على التوالي، بينما سجل سهم شاومي في هونج كونج خسائر تجاوزت 3% قبل إعلان نتائج الربع الثالث.

وتنامت المخاوف بشأن ارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا قبيل صدور نتائج إنفيديا يوم الأربعاء، في وقت خفّضت فيه صناديق تحوط ومستثمرون كبار تعرضهم للشركة وسط قلق من فقاعة تقييمات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

وتُعد إنفيديا، الشركة الأعلى قيمة في العالم، محورا رئيسيا لهذا الصعود، وامتد الضغط إلى البورصات الأقل اعتمادا على التكنولوجيا، وإن بوتيرة أضعف، حيث تراجع مؤشر شنجهاي CSI 300 الصيني بنسبة 0.2%، ومؤشر شنجهايج المركّب بنسبة 0.6%.

وهبط مؤشر ASX 200 الأسترالي بنسبة 2.2% متأثراً بخسائر البنوك وشركات التعدين، بعد أن أظهرت محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي لشهر نوفمبر استمرار الحذر بشأن خفض الفائدة.

كما تراجع مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة بنسبة 0.4%، وهبط مؤشر نيفتي 50 الهندي بنسبة 0.5% خلال تعاملات الصباح.

