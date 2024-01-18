النقل البريطاني يجري محادثات أزمة مع صناعة الشحن وسط تصاعد هجمات الحوثيين

رداً على المخاوف المتصاعدة بشأن هجمات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر، أجرى وزير النقل البريطاني، مارك هاربر، محادثات أزمة مع قادة صناعة الشحن اليوم. وشدد هاربر على التزام المملكة المتحدة بحماية الشحن الدولي، مشيرًا إلى أن البلاد "لن تقف مكتوفة الأيدي" أثناء تعرض السفن للهجوم ولن تسمح "باحتجازها".

تأتي محادثات الأزمة في أعقاب التعليقات الأخيرة لرئيس الوزراء ريشي سوناك التي أعربت عن القلق المستمر بشأن الوضع. على الرغم من الغارات الجوية التي شنتها القوات الجوية الملكية على اليمنيين، استمرت الهجمات على السفن على طول الطرق التجارية الحيوية في البحر الأحمر وخليج عدن.

الجدير بالذكر أن كلاً من المملكة المتحدة والولايات المتحدة شنتا ضربات مشتركة ضد المتمردين الحوثيين الأسبوع الماضي. ومع ذلك، فإن استمرار الهجمات أثار تساؤلات حول مدى فعالية هذه التدابير. وواصلت الولايات المتحدة تنفيذ ضربات إضافية، مع ورود تقارير عن إصابة هدفين للحوثيين في وقت سابق من اليوم.