بالأغاني الوطنية.. مدير تعليم جنوب سيناء يشهد التقييم الجمهوري للفرق الكشفية| صور

​شهد عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، فعاليات التقييم الجمهوري للفرق الكشفية بمدارس المحافظة.

سادت الأجواء حماس وترديد للأغاني الوطنية، وتضمنت الفعاليات استعراضات مميزة للهوايات الكشفية المتنوعة.



​حضر الفعاليات سامي الجندي مدير الشؤون التنفيذية، ووليد جعفر موجه عام التربية الرياضية، وطلحة جميع حسان المسؤول المركزي للكشافة، وعبد الستار عبد اللطيف مسؤول المعسكر.



​انطلقت فعاليات التقييم عقب انتهاء طابور تمام المعسكر، وذلك بحضور لجنة إدارة التربية الرياضية و الكشفية برئاسة محمد سعد الدين، وعضوية كلٍّ من: إيهاب عبد التواب محمد أحمد وهاني عبد الحكيم محمد فرغلي. شارك في التقييم ٩٦ كشافًا من مختلف الفرق.



​شارك في التقييم عدد من الفرق الكشفية بمختلف المراحل، وهي:

​فريق البراعم: بقيادة سهير حجازي من مدرسة رفاعة الطهطاوي الابتدائية.



​فريق الأشبال: بقيادة أحمد محمد عبد المجيد من مدرسة الزهور الابتدائية.



​فريق الكشاف: بقيادة محمد عطا عبد الشافي من مدرسة إبراهيم الرفاعي الإعدادية.



​فريق الكشاف المتقدم الفني: بقيادة باسم المحمدي عاشور من المدرسة الفنية الصناعية.



​فريق الكشاف المتقدم العام: بقيادة أسامة أبو عتاب محمد من مدرسة محمود ناجي الثانوية.



​فريق التربية الفكرية "قدرات خاصة": بقيادة محمد أنور أبو العباس من مدرسة الشهيد أحمد المنسي.



​فريق الصم والبكم "قدرات خاصة": بقيادة فتحي حسن علي من مدرسة الأمل للصم والبكم.



​جاءت فعاليات التقييم في أجواء مميزة عكست مهارات الطلاب وروح العمل ، مؤكدة مكانة الحركة الكشفية داخل مدارس جنوب سيناء.

