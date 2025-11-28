بالأغاني الوطنية.. مدير تعليم جنوب سيناء يشهد التقييم الجمهوري للفرق الكشفية| صور

شهد عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، فعاليات التقييم الجمهوري للفرق الكشفية بمدارس المحافظة.
سادت الأجواء حماس وترديد للأغاني الوطنية، وتضمنت الفعاليات استعراضات مميزة للهوايات الكشفية المتنوعة.
حضر الفعاليات سامي الجندي مدير الشؤون التنفيذية، ووليد جعفر موجه عام التربية الرياضية، وطلحة جميع حسان المسؤول المركزي للكشافة، وعبد الستار عبد اللطيف مسؤول المعسكر.
انطلقت فعاليات التقييم عقب انتهاء طابور تمام المعسكر، وذلك بحضور لجنة إدارة التربية الرياضية و الكشفية برئاسة محمد سعد الدين، وعضوية كلٍّ من: إيهاب عبد التواب محمد أحمد وهاني عبد الحكيم محمد فرغلي. شارك في التقييم ٩٦ كشافًا من مختلف الفرق.
شارك في التقييم عدد من الفرق الكشفية بمختلف المراحل، وهي:
فريق البراعم: بقيادة سهير حجازي من مدرسة رفاعة الطهطاوي الابتدائية.
فريق الأشبال: بقيادة أحمد محمد عبد المجيد من مدرسة الزهور الابتدائية.
فريق الكشاف: بقيادة محمد عطا عبد الشافي من مدرسة إبراهيم الرفاعي الإعدادية.
فريق الكشاف المتقدم الفني: بقيادة باسم المحمدي عاشور من المدرسة الفنية الصناعية.
فريق الكشاف المتقدم العام: بقيادة أسامة أبو عتاب محمد من مدرسة محمود ناجي الثانوية.
فريق التربية الفكرية "قدرات خاصة": بقيادة محمد أنور أبو العباس من مدرسة الشهيد أحمد المنسي.
فريق الصم والبكم "قدرات خاصة": بقيادة فتحي حسن علي من مدرسة الأمل للصم والبكم.
جاءت فعاليات التقييم في أجواء مميزة عكست مهارات الطلاب وروح العمل ، مؤكدة مكانة الحركة الكشفية داخل مدارس جنوب سيناء.