محافظات

سحب كثيفة.. أمطار متوسطة على وادي مجيرح بجنوب سيناء

ايمن محمد

تعرضت منطقة وادي مجيرح بمحافظة جنوب سيناء، اليوم، لتقلبات جوية مفاجئة؛ حيث غطّت السحب الكثيفة السماء، وخيّم شبه ظلام على المنطقة، تزامنًا مع تساقط أمطار متوسطة.

وأكد مركز العمليات بالمحافظة أن المنطقة الواقعة بين شرم الشيخ ودهب، بالقرب من وادي مجيرح، شهدت تغيرات جوية مفاجئة أعقبها هطول أمطار متوسطة لم تسفر عن أي تجمعات مائية، فيما تسير الحركة المرورية على الطريق الرابط بين المدينتين بشكل طبيعي.

وأوضح المركز أن محافظة جنوب سيناء تشهد منذ الصباح طقسًا غائمًا جزئيًا على مختلف المدن، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال الخفيفة بسرعة تتجاوز 36 كيلومترًا في الساعة.

ورفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع الأمطار، مع دفع فرق الطوارئ لسرعة رفع المياه من الطرق الدولية، لضمان استمرار الحركة المرورية دون تعطّل.

كان محافظ جنوب سيناء قد وجّه مسبقًا بتفعيل غرف الطوارئ الرئيسية والفرعية، واتخاذ الإجراءات الاستباقية لمواجهة أي طارئ محتمل، إضافة إلى مراجعة مخرات السيول والسدود والبحيرات والتأكد من تطهيرها، وتجهيز وحدات التدخل السريع على مدار الساعة. 

جنوب سيناء الطقس امطار سيل تقلبات جوية

