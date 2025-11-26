قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد و رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة|ماذا أعلنت المدارس؟
الوزير يبحث مع وزيرا الصناعة والداخلية والنقل الجزائريين تعزيز التعاون المشترك
الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14
المفوضية الأوروبية تبدي استعدادها لتقديم نص قانوني بشأن الأصول الروسية المجمدة
رئيس الرعاية الصحية: مكتسبات شاملة لمنظومة التأمين الصحي الشامل
الحصر العددي يكشف خريطة أداء المعارضة في انتخابات النواب 2025
وزير الخارجية: مصر لن تألو جهدا لخفض التصعيد بـ لبنان
حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"|توضيح عاجل الآن
وزير الخارجية من بيروت: مصر ملتزمة بأمن واستقرار لبنان
وزير الخارجية: مصر تدعم بشكل كامل مبادرات الرئيس اللبناني
تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء وسط ضغوط على الأسهم
وزير الخارجية عقب لقاء عون: الجميع يجب أن يكون له دور في الحفاظ على لبنان
حوادث

مشاجرة بعد صلاة الجمعة.. الداخلية تكشف التفاصيل

مشاجرة
مشاجرة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحبة الحساب بقيام بعض الأشخاص بالتعدى على آخر عقب آدائه لشعائر صلاة الجمعة بأحد المساجد بالجيزة.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بين زوج القائمة على النشر (مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة) وآخر عقب خروجه من صلاة الجمعة لخلافات مالية سابقة بينهما ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما فى حينه، وتصالحا بالنيابة العامة.

وبمواجهة الشاكية (ربة منزل – مقيمة بذات الدائرة) أقرت بإدعائها الكاذب ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

طريقة عمل سلطة البابا غنوج .. خطوة بخطوة لطبق شهي وصحي

ماذا يحدث للجسم عند قلة شرب الماء في الشتاء؟.. 5 أعراض خطيرة لا يشعر بها كثيرون

