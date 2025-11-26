مشاجرة بعد صلاة الجمعة.. الداخلية تكشف التفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحبة الحساب بقيام بعض الأشخاص بالتعدى على آخر عقب آدائه لشعائر صلاة الجمعة بأحد المساجد بالجيزة.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بين زوج القائمة على النشر (مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة) وآخر عقب خروجه من صلاة الجمعة لخلافات مالية سابقة بينهما ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما فى حينه، وتصالحا بالنيابة العامة.

وبمواجهة الشاكية (ربة منزل – مقيمة بذات الدائرة) أقرت بإدعائها الكاذب ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.