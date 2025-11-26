القبض على شخص يدير ستوديو تصوير بدون ترخيص في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن شركة للإنتاج الفنى بدون ترخيص في الجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفنى تحتوى على استوديو تصوير "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الشركة المشار إليها، وأمكن ضبط المدير المسئول، وضبط “استوديو تصوير خاص بتسجيل البرامج - وحدة مونتاج كاملة التجهيز”.

وبمواجهته، اعترف بأنه المدير المسئول، وارتكابه المخالفات السالف ذكرها، بالمشاركة مع مالك الشركة، بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.