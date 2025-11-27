قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حريق وإصابة عمال.. طائرة مسيرة تستهدف حقل غاز في العراق
أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها
عرضوا أغاني عربية.. هاكرز يخترقون شاشات محطات الحافلات في إسرائيل
بدون إنسانية.. ماذا قال عمرو السوليه عن طريقة تعامل فايلر؟
البابا تواضروس: زيارتي للنمسا تستغرق أسبوعا للمتابعة الصحية والصلاة في قداسين
لاسارتي مكنش مستوعب.. عمرو السوليه يكشف كواليس خماسية صن داونز أمام الأهلي
10 أوقات يستجاب فيها الدعاء.. لا تفوت فرصة الإجابة
تحديد هوية المشتبه به في إطلاق النار أمام البيت الأبيض
دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد
البابا تواضروس: الله ضابط الحياة.. والرضا يمنح السعادة ويتطلب "طول الأناة"
خلال اجتماع الأربعاء.. البابا تواضروس يهنئ ببدء صوم الميلاد | صور
بعد رحيلها المفاجئ.. ماذا قالت رئيسة قناة الشمس عن هبة الزياد؟
رياضة

كونتا يعبر عن سعادته بالتشبيه بمحمد حمص: شرف كبير ومسؤولية مضاعفة

محمد سمير كونتا
محمد سمير كونتا
رباب الهواري

أعرب محمد سمير كونتا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته الكبيرة بتشبيهه بنجم الدراويش السابق محمد حمص، مؤكدًا أن هذا التشبيه يمثل له مصدر فخر ودافعًا قويًا لتقديم أفضل ما لديه داخل الملعب، خاصة وأن حمص يُعد أحد أبرز نجوم النادي الذين تركوا بصمة واضحة في تاريخ الفريق بأدائهم القتالي وروحهم القيادية.

دعم متواصل ونصائح لا تتوقف من نجم الدراويش السابق

وأوضح كونتا، خلال تصريحاته لبرنامج “ملعب أون” المذاع عبر قناة أون سبورت ويقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، أن محمد حمص لا يتردد في دعمه سواء بالكلمات أو بالنصائح الفنية، مشيرًا إلى أنه يحرص دائمًا على التواصل معه وتقديم الإرشادات التي تساعده على التطور وتحسين مستواه. وأضاف أن هذا الدعم المعنوي يمنحه ثقة أكبر ويشجعه على تحمل المسؤولية داخل المستطيل الأخضر.

الزمالك أصعب من بيراميدز هذا الموسم

وكشف لاعب الإسماعيلي أن مواجهة الزمالك كانت الأصعب له هذا الموسم مقارنة بمباراة بيراميدز، مؤكدًا أن فريق القلعة البيضاء يتميز بقوة كبيرة على المستويين البدني والفني، وهو ما جعل المباراة تتسم بصعوبة بالغة وتحدٍ كبير للاعبين داخل أرض الملعب، رغم السعي لتقديم أداء قوي يليق باسم الإسماعيلي وتاريخه.

راحة للاعبين بعد التعادل الودي أمام السواحلي الليبي

من جانبه، قرر المدير الفني لفريق الإسماعيلي، الجزائري ميلود حمدي، منح اللاعبين راحة من التدريبات يوم الثلاثاء، عقب خوض المباراة الودية أمام فريق السواحلي الليبي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك بهدف تخفيف الإجهاد البدني ومنح اللاعبين فرصة لاستعادة النشاط.

الاستعداد لموقعة حرس الحدود في كأس مصر

ويواصل الإسماعيلي استعداداته لمواجهة حرس الحدود، المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، حيث يطمح الجهاز الفني إلى تجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة لتحقيق الفوز ومواصلة المشوار في البطولة، وسط آمال جماهير الدراويش في استعادة الانتصارات والظهور بشكل قوي خلال الفترة المقبلة.


 

