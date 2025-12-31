قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إجراء أخير من أحمد عبد الرؤوف بعد الرحيل عن الزمالك
34 محطة محولات.. جهود الكهرباء خلال 2025 لتغذية مشروعات الاستصلاح الزراعي
الجاموسي بـ320 جنيهاً.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء والشعبة تكشف مفاجأة
2 مليون عداد كودي ومحاضر بسرقة 4.2 مليار كيلووات.. إجراءات الكهرباء في 2025
الحكومة: 2025 سجلت أعلى انخفاض في عجز الميزان التجاري وأكبر زيادة بالصادرات غير البترولية
تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الدبلومات الفنية 2026
بمناسبة رأس السنة 2026.. مواعيد جديدة لتشغيل المترو والقطار الخفيف
مصر جسر الطاقة بين إفريقيا وأوروبا.. تطورات مشاريع الربط الكهربائي خلال العام
حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين
نسبة إشغال 100%.. محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ تتزين لاستقبال العام الجديد
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة مستقلة خاصة لمنطقة جرجوب الاقتصادية
لإبداء الرأي في إعدامه.. الجنايات تحيل «قاتل أطفال فيصل» إلى المفتي
محافظات

أسعار الألبان في أسواق محافظة الوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

تشهد منظومة بيع الألبان ومنتجاتها بمحافظة الوادي الجديد، اليوم  حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، مدعومة بتوافر المعروض وتعدد منافذ البيع، الأمر الذي أسهم في تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، خاصة في ظل اعتماد الأسر بشكل يومي على منتجات الألبان ضمن أنماطها الغذائية.

وخلال متابعة ميدانية لعدد من محال بيع الألبان بمراكز المحافظة المختلفة، لوحظ ثبات أسعار اللبن والزبادي ومشتقاتهما، حيث تراوح سعر كيلو اللبن البلدي السائب ما بين 20 و25 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو اللبن المعبأ ما بين 20 و30 جنيهًا وفقًا للنوع والعلامة التجارية.

كما استقر سعر كيلو الزبادي البلدي عند ما بين 20 و25 جنيهًا، في حين تراوح سعر عبوة الزبادي الجاهز ما بين 7 و12 جنيهًا حسب الحجم.

وفيما يخص مشتقات الألبان الأخرى، بلغ سعر كيلو اللبن الرايب ما بين 20 و25 جنيهًا، وسجل سعر كيلو القشطة البلدي من 100 إلى 150 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو الزبدة البلدي ما بين 150 و220 جنيهًا، في المقابل، سجلت الزبدة المستوردة أسعارًا تتراوح بين 250 و300 جنيه للكيلو، وسط إقبال محدود مقارنة بالمنتج المحلي.

أسعار الجبن
أما أسعار الجبن، فقد حافظت على استقرارها، حيث تراوح سعر كيلو الجبن الأبيض البلدي ما بين 75 و100 جنيه، وسجل الجبن القريش أسعارًا تتراوح بين 50 و75 جنيهًا للكيلو، مع زيادة الإقبال عليه من جانب المواطنين لاعتماده ضمن الأنظمة الغذائية الصحية.

كما تراوح سعر كيلو الجبن الرومي ما بين 200 و250 جنيهًا، بينما سجل الجبن التركي ما بين 150 و200 جنيه للكيلو.

وفي قطاع الجبن المطبوخ والمعلب، استقرت الأسعار أيضًا، حيث تراوح سعر كيلو الجبن المثلثات ما بين 120 و160 جنيهًا حسب العلامة التجارية، بينما سجل سعر كيلو الجبن الشيدر ما بين 150 و220 جنيهًا، في حين بلغ سعر كيلو الجبن الموتزاريلا ما بين 160 و220 جنيهًا، مع استمرار الطلب عليه في ظل انتشار الوجبات السريعة داخل المنازل.

وأوضح عدد من تجار الألبان أن حالة الاستقرار الحالية تعود إلى انتظام توريد الألبان الخام من المزارع، إلى جانب ثبات نسبي في تكاليف الإنتاج والنقل، ما انعكس على حركة السوق التي تشهد نشاطًا متوسطًا قابلًا للزيادة خلال الفترة المقبلة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الوادي الجديد حملاتها الرقابية على محال الألبان ومنافذ بيع الجبن، لضمان جودة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والالتزام بالأسعار المعلنة، في إطار الحفاظ على صحة المواطنين واستقرار الأسواق.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد منتجات الالبان

