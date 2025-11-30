شوبير يحذر: بوادر توتر بين الأهلي ومنتخب مصر بسبب إجازات اللاعبين

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن احتمالية نشوء توتر بين الجهاز الفني للنادي الأهلي ومنتخب مصر، بسبب تعارض توقيتات إجازات اللاعبين مع خطط المنتخب لضم العناصر الدولية مبكرًا للمعسكر المقبل.

وقال شوبير، في برنامجه الإذاعي صباح اليوم، الأحد: "لا أرغب في إثارة أزمة، ولا أرى مشكلة حقيقية حتى الآن، لكن هناك بوادر تستدعي التنبيه منذ البداية. الأهلي منح لاعبيه إجازة 5 أيام بعد العودة من المغرب ومباراة الجيش الملكي الصعبة".

وأضاف: "سافر ييس توروب والجهاز المعاون إلى الدنمارك لقضاء الإجازة، والسؤال هنا: أين تكمن المشكلة؟ الأهلي يرى أن اللاعبين بحاجة للراحة بعد سلسلة طويلة من المباريات المرهقة. وفي المقابل، منتخب مصر يفكر في استدعاء اللاعبين الدوليين مبكرًا، ولم يصدر أي قرار نهائي حتى الآن".

وأشار شوبير إلى السيناريو المحتمل: "إذا قرر الكابتن حسام حسن استدعاء اللاعبين قبل انتهاء الإجازة، فماذا سيحدث؟ الأمر نفسه قد يتكرر مع لاعبي الزمالك وبيراميدز، خاصة أن الدوري متوقف والمنتخب الثاني غادر إلى الدوحة، والكابتن حسام حسن يسعى لضم أكبر عدد ممكن من اللاعبين".