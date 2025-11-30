شاهد.. جولة وفود الكاراتيه في الأهرامات والمتحف المصري الكبير

نظم الاتحاد المصري للكاراتيه بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة جولة سياحية مميزة للوفود المشاركة في بطولة العالم للكاراتيه 2025، التي تستضيفها مصر في النسخة الحالية بعد غياب دام أربعين عامًا.

وشملت الجولة زيارة المتحف المصري الكبير والأهرامات، وذلك على هامش البطولة المقامة حاليًا على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وجاءت الزيارة بالتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للكاراتيه حرصا على إتاحة الفرصة للوفود الدولية للاستمتاع بالأجواء السياحية والثقافية في مصر والتعرف على أبرز معالمها التاريخية.

تفاصيل زيارة الأهرامات

وضمت الجولة شخصيات، من بينها زوجة رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه أنطونيو سبينوس، واستيبان بيريز رئيس لجنة التنظيم بالاتحاد الدولي وزوجته، وعدد من أعضاء الاتحاد الدولي وأعضاء المكتب التنفيذي، إلى جانب رئيس الاتحاد الأسترالي.

ورافقت الوفود خلال جولتهم أمنية عصام التهامي الإدارية بالاتحاد المصري للكاراتيه.

وعلى صعيد المنافسات، نجح ثلاثة من لاعبي المنتخب الوطني في التأهل إلى المباريات النهائية لبطولة العالم للكاراتيه.

وتأهلت أحلام حمدي إلى النهائي بعد الفوز على بطلة تشيلي بنتيجة 8-4 في وزن 55 كجم، بينما تأهل عبد الله في وزن 75 كجم بعد فوزه على بطل أرمينيا بنتيجة 4-2 في نصف النهائي.

كما تأهل يوسف بدوي إلى نهائي وزن تحت 84 كجم بعد فوز مثير على بطل الأردن.

وفي منافسات الكاتا، يخوض الثنائي المصري مصطفى غباشي وآية هشام مواجهة على الميدالية البرونزية.