وزير الخارجية الروسي: أوروبا لم تستغل جميع فرصها لحل النزاع في أوكرانيا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل عن وزير الخارجية الروسي، أن أوروبا لم تستغل جميع فرصها لحل النزاع في أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استقالة مدير مكتبه أندريه يرماك بعد أن فتش محققون منزل المسؤول النافذ في إطار تحقيق في قضية فساد مدوية.

ووفقا لتقرير عرضته فضائية “العربية”، تأتي الاستقالة فيما تخوض كييف محادثات صعبة جداً مع الولايات المتحدة بشأن خطة لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وتولى أندريه يرماك (54 عاماً) رئاسة الوفد الأوكراني في هذه المحادثات، وهو أحد أهم أعضاء فريق الرئيس زيلينسكي.

وتأتي استقالته بعد أسبوعين من الكشف عن فضيحة فساد كبرى في قطاع الطاقة الذي أضعفه القصف الروسي.